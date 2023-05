Nord-Pas-de-Calais : où se baigner en toute sécurité ?

A l'approche de la saison estivale et de l'ouverture des plages à la baignade, c'est un "palmarès" toujours intéressant. L'agence régionale de santé et l'agence de l'eau Artois-Picardie dévoilent les résultats d'analyses pratiqués, l'an passé, sur les 37 lieux de baignade du Nord et du Pas-de-Calais. Verdict : on peut plonger une tête partout sans aucun danger même s'il y a des nuances et des tendances dans les résultats.

ⓘ Publicité

12 lieux de baignade avec une qualité de l'eau "excellente"

Mention spéciale à Berck-sur-Mer à la qualité de l'eau impeccable depuis une dizaine d'années. C'est excellent aussi dans l'intérieur des terres à Rieulay (étang des Argales), Le Quesnoy (étang du Pont Rouge), Fourmies (étang des Moines). Dans le Dunkerquois, plusieurs plages occupent cette année le haut du tableau : Bray-Dunes (Le Perroquet et le Poste de secours), Zuydcoote, Leffrinckoucke, Dunkerque (Mal Terminus).La communauté urbaine de Dunkerque qui démontre que l'on peut améliorer la qualité de l'eau tout en ayant à proximité de l'industrie et en étant la partie la plus densément peuplée du territoire côtier de la région. Gravelines et Oye-Plage se situent également dans cette catégorie.

16 lieux de baignade avec une "bonne" qualité de l'eau

La plupart des plages du Pas-de-Calais ont une "bonne" qualité de l'eau : Marck-en-Calaisis, Calais, Sangatte, Wissant, Wimereux,... a noter que Stella-Plage passe de la catégorie "excellente" à "bonne".

9 lieux de baignade avec une qualité de l'eau "suffisante"

On peut toujours se baigner sans problème mais ce n'est pas la meilleure qualité d'eau que l'on puisse trouver dans la région. C'est le cas de Grand-Fort-Philippe, Escalles, Audresselles, Boulogne-sur-Mer, Neufchatel-Hardelot, Le Touquet. Le Touquet bascule dans cette catégorie, elle était jusqu'à l'an passé encore en qualité "bonne". Une tendance qui s'expliquerait par des déjections animales qui souillent l'eau, notamment les déjections canines et de chevaux avec la présence à proximité de la plage de l'hippodrome et d'un centre équestre, même si les autorités sanitaires restent prudentes pour expliquer la cause de cette dégradation de la qualité de l'eau. Il y a souvent plusieurs facteurs pour l'expliquer.