Normandie : donnez votre avis sur le futur emplacement du 4e parc éolien en mer

Une réunion a lieu ce samedi à Rouen au sujet du futur emplacement du 4e parc éolien au large des côtes normandes. Un appel à contributions a été lancé via deux sites Internet, mis en place par la Commission nationale nationale du débat public, pour déterminer cet emplacement et ce samedi donc, une vingtaine de citoyens tirés au sort vont analyser les premiers retours transmis via les deux sites : "Ma carte de l'éolien" et "Mon point de vue en 9 questions".

L'emplacement peut aller de Cherbourg dans la Manche jusqu'au Tréport en Seine-Maritime. Luc Picot, secrétaire général pour la Normandie au sein de la Commission nationale du débat public, est à l'origine de cet appel à contributions : "Les citoyens sont invités à proposer des zones d'implantation de parc et des zones à protéger, les deux sont possibles ! On peut dire 'là, il ne faut pas implanter de parc parce qu'il y a un enjeu de biodiversité, de pêche etc.'. Donc l'idée, c'est vraiment de cartographier l'ensemble des opinions sur le sujet de l'éolien en mer en Normandie."

Cette réunion intervient dans un contexte tendu, alors que des pêcheurs ont violemment montré leur opposition cette semaine au projet de parc éolien au large de Dieppe et du Tréport. Le navire chargé de sonder les fonds marins dans le cadre de ce projet est à l'arrêt, après avoir été pris à partie par des bateaux de pêche.

Un débat avait lieu au Havre ce jeudi sur cette thématique. En revanche, la réunion publique de Dieppe a été annulée ce vendredi, faute de participants. Une réunion en ligne a lieu le 30 juillet. La consultation se termine le 19 août et un rapport sera remis dans la foulée