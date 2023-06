Normandie : les éco-gestes ont évité une dizaine de possibles coupures d'électricité cet hiver

Les éco-gestes, ça marche ! C'est en tout cas ce que pense RTE (le réseau de transport d'électricité) qui a dévoilé ce mardi son bilan de l'année 2022.

En Normandie, la consommation a connu une baisse de 4% en moyenne sur l'année, connaissant donc son plus bas niveau depuis 2014. Cette baisse a été particulièrement marquée sur l'hiver, entre octobre 2022 et février 2023, montant jusqu'à 8% de moins.

Il faut dire que l'inquiétude a été très marquée dès l'automne avec des prévisions de possibles coupures d'électricité à cause de tensions sur l'approvisionnement pour de multiples raisons qui se sont cumulées, notamment la guerre en Ukraine et l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires en France pour cause de corrosion sous contrainte ou de travaux programmés.

Une météo de l'électricité avait même été mise en place avec le site Ecowatt qui permettait et permet toujours de voir en temps réel la consommation électrique dans le pays et si des tensions sont possibles. Les messages d'incitation à la sobriété se sont multipliés et il semblerait qu'ils aient été entendus.

Une dizaine de coupures possibles évitées

C'est ce que pense Nathalie Lemaitre, la déléguée régionale de RTE en Normandie pour qui les éco-gestes "ça marche et on peut le mesurer !" Des efforts que les particuliers ont consentis mais également les professionnels. D'après elle, cela a permis d'éviter une dizaine de "signaux écowatt orange ou rouge" c'est-à-dire de risques de coupures (orange) ou de coupures programmées (rouge). Il n'y en a eu aucun.

Nathalie Lemaitre se dit également confiante pour l'avenir et la poursuite de ces éco-gestes qui peuvent vraiment devenir des habitudes pour les citoyens. Et de toute façon "ils seront indispensables" étant donnés les besoins en électricité qui vont croître dans les années à venir avec la sortie des énergies fossiles.

Malgré ces indicateurs plutôt positifs, la déléguée régionale de RTE indique que l'hiver prochain restera "sous vigilance".