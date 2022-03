"Nos dirigeants sont irresponsables" : à Périgueux, une soixantaine de manifestants pour le climat

"Je suis là parce que je suis inquiète, pour dire que ça m'intéresse, mais je suis déçue qu'il y ait aussi peu de monde", sourit tristement une manifestante, sous son parapluie, devant la préfecture de la Dordogne. Il pleut à grosses gouttes, et ils ne sont qu'une soixantaine de personnes à être venues manifester ce samedi 12 mars à Périgueux, pour l'appel national à marcher pour le climat. Baptisée "Look up", en référence à un film américain sur le déni des politiques quant à la question du climat, la manifestation vise à mettre le climat au coeur des débats de la campagne présidentielle de 2022, dont le premier tour est dans un mois.

C'est la dixième marche organisée à Périgueux depuis trois ans. Ils ont été jusqu'à 800 personnes dans les rues de Périgueux, mais avec la guerre en Ukraine, le coronavirus, l'enjeu climatique est semble-t-il passé au second plan : "C'est vrai que dans la campagne de l'élection présidentielle, on n'en entend presque pas parler", regrette Clément, 19 ans, en classe prépa à Bertran de Born : "J'ai vu que ce n'était que 3% de l'espace médiatique sur l'élection". Un chiffre donné par l'ONG Oxfam, qui a étudié les thèmes débattus dans les médias avec les candidats à la présidentielle.

"On n'entend presque pas parler du climat" dans la campagne

Beaucoup de jeunes sont présents, derrière les élus écolos et socialistes de l'agglo en tête de cortège. "J'espère qu'ils sont plus à Bordeaux et à Paris, mais au moins, on apporte notre pierre à l'édifice", fait remarquer une jeune fille de 20 ans dans la petite foule. Une maman est venue avec ses deux enfants, avec des pancartes qui représentent la planète Terre : "C'est notre avenir, l'avenir de nos enfants", regrette-t-elle. Elle se sent "obligée de dire à nos dirigeants qu'ils sont irresponsables, finalement".

"Ce sont les plus motivés qui viennent", reconnaît Francis Cortez, militant Europe Ecologie Les Verts et soutien de Yannick Jadot, face à la faible mobilisation. C'est lui qui a organisé la manifestation. "De toutes façons, bientôt tout le monde sera écolo. J'en suis persuadé. Dans 10 ans, on en reparlera".