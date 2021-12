Nos poubelles vont nous coûter de plus en plus cher

La législation alourdit les taxes sur l'enfouissement des ordures. De même le coût d'incinération s'envole. L'idée, c'est d'inciter à trier toujours plus pour recycler au maximum. La communauté de communes Sauldre et Sologne, du côté d'Aubigny sur Nère a vu le prix de l'incinération des ordures, exploser en septembre dernier : " On est passé de 66, 20 euros la tonne à 114,50 euros " détaille Laurence Rénier, présidente de la communauté de communes. D'ici 2025, le coût de mise en centre d'enfouissement va également exploser. Dans le St-Amandois, le Smirtom a déjà augmenté de 11 % sa redevance. Le syndicat a eu beau mettre en place une redevance incitative pour réduire les déchets, cela reste compliqué d'absorber ces nouvelles taxes explique Olivier Hurabielle, président du Smirtom : " En moyenne, on est à 120 kilos par habitant et par an, alors qu'au niveau national on est à 230 kilos. Cette politique incitative de réductino des déchets est donc efficace. On enfouit donc moins, mais ça n'empêche pas que la taxe va aussi avoir un impact important. On payait 18 euros la tonne en 2020 et on paiera 65 euros la tonne enfouie en 2025. Nos parlementaires auraient sans doute dû étaler davantage l'augmentation dans le temps."

Les présidents des syndicats de gestion des déchets ménagers du Cher, réunis à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le but est d'inciter à mieux trier pour recycler davantage, mais aussi composter davantage les déchets organiques fait remarquer Laurence Rénier, présidente de la communauté de communes Sauldre et Sologne : " Franchement, est-il normal d'apporter tout le fruit de sa tonte à la déchetterie ? Evidemment, l'industrie agro alimentaire a également une lourde responsabilité avec tous ses emballages et suremballages." Il faut changer nos comportements : privilégier le vrac dans nos achats fera aussi diminuer la facture. Olivier Hurabielle souhaite également que l'industrie fasse des efforts : " Il devrait y avoir une évaluation du degré de recyclage des marchandises mises sur le marché. Il faut améliorer ce qui existe actuellement pour privilégier ce qui ce recycle le mieux, sachant que le meilleur emballage est celui qu'on ne produit pas." La hausse des prix de l'énergie n'arrange rien : le syndicat des ordures ménagères de Vierzon a fait ses comptes. Cela engendre un surcoût de 337.000 euros pour 2022.