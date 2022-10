Nos solutions pour lutter contre les mouches sur la Côte d'Azur

Sur les marchés, en terrasse, sur le bord de mer, au restaurant, dans les maisons... les mouches passent leurs vacances de la Toussaint sur la Côte d'Azur. À cause des températures anormalement élevées pour une fin octobre, elles prolifèrent. Des centaines d'œufs sont pondus chaque jour par les femelles, alors qu'elles devraient entrer en hibernation. Voici comment éviter d'être envahi :

Les remèdes de grand-mère

Un bol rempli d'eau, avec quelques gouttes de vinaigre blanc et de citron, fera fuir ces insectes. Les huiles essentielles sont également efficaces, on pense notamment au géranium, à la citronnelle, à la menthe poivrée ou encore à la lavande. Diluez ces huiles dans de l'eau et placez les coupelles à des endroits stratégiques comme près de vos fenêtres ou de votre poubelle.

Les plantes

Certaines plantes sont également de très bons répulsifs. Des plans de basilic, d'eucalyptus, de menthe, de sarriette ou de mélisse, disposés près de vos fenêtres, peuvent être d'excellents anti-mouches.

Les bons réflexes

Pour éviter d'avoir des mouches dans votre domicile, pensez bien à éteindre les lumières. Votre cuisine doit également être impeccable. Ne laissez aucun aliment dehors, ni de reste de nourriture sur le plan de travail. Fermez bien vos poubelles et changez le sac régulièrement. Si vous avez un compost, ne jetez pas de déchets d'origine animale.

Les pièges

Il existe en grandes surfaces une multitude de pièges à mouches comme les adhésifs ou les pièges électriques. Il existe également des techniques maison :

"Mais à quoi ça sert une mouche ?"

Si les mouches sont très agaçantes, et que ça vous démange de sortir la tapette, sachez que ce ne sont pas des nuisibles. Elles ont un rôle à jouer dans l'équilibre de notre biodiversité. Elles font partie de la chaîne alimentaire notamment des oiseaux, des araignées ou des poissons. Les mouches, comme les abeilles, jouent également un rôle de pollinisateur, elles sont donc essentielles pour la reproduction des fleurs et des plantes.