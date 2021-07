EN IMAGES - Un chêne du parc du château de Sully-sur-Loire va composer la nouvelle flèche de Notre-Dame

C'est une première étape avant le départ vers Paris. Un chêne de 15 mètres de long a été prélevé ce vendredi dans le parc du château de Sully-sur-Loire, dans le Loiret, pour prendre la direction de la scierie Henry Millet d'Ouzouer-sur-Loire, à quelques kilomètres et pour être transformé afin d'être utilisé pour composer la future flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle s'était effondrée en avril 2019 après le terrible incendie qui a touché l'édifice.

Une quinzaine de chênes dans le Loiret

C'est le seul du parc qui a été prélevé et au total une quinzaine d'arbres du Loiret composeront la nouvelle flèche selon Inès de Chasseval, expert forestier basée dans la région.

Le chêne fait 15 mètres de long et 65 cm de diamètre. © Radio France - Alexandre Frémont

Il a été abattu en mars dernier, car il était en fin de vie et sera acheminé vers la scierie Henry Millet d'Ouzouer-sur-Loire. "Il y aura des sections différentes qui seront imposées", décrit Romain Daniel, directeur de l'exploitation forestière chez Barillet, entreprise spécialisée dans le bois, "on va les scier courant l'été ou au tout début de l'automne et suite à ça, ces sections vont être stockés sur notre site pendant au moins 18 mois de manière à ce qu'elles soient livrées sur Paris en 2023".

Il n'a fallu seulement que quelques minutes pour mettre l'arbre sur le camion. © Radio France - Alexandre Frémont

Le chêne a ensuite pris la direction d'Ouzouer-sur-Loire en camion. © Radio France - Alexandre Frémont

Une fierté pour Sully-sur-Loire

C'est donc une petite fierté pour la ville loirétaine de faire ce don pour reconstruire Notre-Dame. "Tout Français et tout homme est fier quand on contribue à quelque chose et là ce don est juste exceptionnel", ajoute Édith Amelin, adjointe à la mairie de Sully-sur-Loire, en charge de l'environnement, "moi en tout cas je suis fière d'être sullyloise, fière d'être là pour voir partir cet arbre et je sais que je serai fière de regarder la flèche reconstruite plus tard".

Il faudra maintenant attendre 2023 pour voir cette nouvelle flèche et contempler un petit bout du Loiret en haut de Notre-Dame.