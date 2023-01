"Nous devons tous avoir en tête la sobriété" concernant l'eau, selon Loïg Chesnais-Girard

Comment garantir sa distribution, sa quantité, sa qualité, dans le respect de l'environnement ? L'eau est plus que jamais un enjeu du quotidien en Bretagne. Il en est largement question depuis ce mercredi 25 janvier à Rennes, où se tient le 44e carrefour des gestions locales de l'eau. Invité de France Bleu Armorique, ce jeudi 26 janvier, le président de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, alerte : "La sobriété est au cœur des principes que nous devons tous avoir en tête".

France Bleu Armorique : Depuis deux jours, la vigilance sécheresse est levée en Ille-et-Vilaine. C'est un simple sursis jusqu'à la prochaine sécheresse ?

Loïg Chesnais-Girard : Oui, les scientifiques le disent depuis des années. Nous avons vécu un été 2022 qui a marqué les esprits. Il faut travailler collectivement à une nouvelle manière d'appréhender l'eau et notamment en Bretagne, qui n'est pas exonérée de moments de sécheresse et de moments de difficultés.

Comme pour l'énergie pour d'autres raisons, l'eau doit faire l'objet d'une plus grande sobriété désormais en Bretagne ?

Ce sujet de sobriété est effectivement au cœur des principes que nous devons tous avoir en tête. Il faut rappeler que 72 % de l'eau consommée en Bretagne est consommée par nous les citoyens de Bretagne, soit 3,2 millions de Bretons. Et nous avons tous à agir pour réduire notre consommation d'eau, réduire de 5, 7, 10 % et déjà cela a un impact considérable. Les 28 % qui restent ce sont les agriculteurs et les industriels et eux aussi ont un travail à faire. Ils mènent un travail pour réduire leur consommation d'eau. Et ensuite, il y a le sujet bien sûr de la qualité.

Vous avez lancé il y a un an l'assemblée bretonne de l'eau, est-ce que des choses concrètes ont été faites depuis ?

Un axe très concret consiste à travailler, par exemple sur la réutilisation de l'eau, notamment dans l'industrie. C'est le cas par exemple à La Janais [près de Rennes, ndlr], avec l'usine de voiture. C'est le cas dans l'agroalimentaire, où on peut réutiliser de l'eau par exemple pour laver des légumes et qui peut être nettoyée et réutilisée dans certains circuits. Ça, c'est un axe de travail très important sur lequel nous sommes tous mobilisés pour agir. Un deuxième sujet est en cours de discussion avec tous les acteurs, c'est de faire en sorte que le litre d'eau supplémentaire que l'on consomme ne coûte pas moins cher que le litre précédent, parce que ça, ce n'est pas un bon signal que l'on donne aux acteurs. Et ça veut dire qu'effectivement, plus on consomme d'eau, plus cela va coûter cher. C'est quelque chose qui semble tout à fait important pour marquer les esprits et que chacun fasse attention.