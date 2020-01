"Nous ne sommes pas inquiets" les producteurs du Gers réagissent au risque de grippe aviaire

Gers, France

"Nous ne sommes pas très inquiets car nous nous sommes prémunis contre les risques de propagation de la grippe aviaire." Philippe Baron, producteur de foie gras dans le Gers et président de la filière volaille en Occitanie veut rassurer. Ce vendredi, la Coordination rurale demande aux autorités _"d'_interdire rapidement les importations de volailles en provenance des pays infectés et d'attirer la vigilance des douanes sur ce risque" selon France Bleu Périgord.

Plusieurs foyers de grippe aviaire (H5N8) ont été détectés dans des élevages en Pologne, Slovaquie, Hongrie et Roumanie, mais aussi dans la faune sauvage. La propagation du virus peut se faire par camions entre la France et ces pays. Car nos départements exportent des canards et les camions peuvent être contaminés par des déjections sur le retour. C'est comme cela que se transmet le virus.

Des filets sur les camions

Toutes les précautions sont prises dans les élevages du Gers selon la filière. "On transporte le moins possible les canard vivants, plutôt morts pour éviter les transmissions et on met des filets sur les camions," détaille Philippe Baron. Il y aussi le risque de "contamination par le ciel," ajoute le professionnel. Les flux migratoires d'oiseaux contaminés qui passent au-dessus des terres. Un risque impossible à maîtriser.

Pire scénario, si jamais la grippe venait à éradiquer un élevage, un fond d'indemnisation national existe pour réparer le tort causé aux éleveurs et aux producteurs.