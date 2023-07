Nouveau lâcher de bouquetins à Luz-Saint-Sauveur

Ce jeudi 13 juillet, l e Parc National des Pyrénées (PNR) a organisé un lâcher de bouquetins à Luz-Saint-Sauveur. 14 individus dont 11 femelles et 3 mâles provenant du Parc national de la Sierra de Guadarrama (Espagne) ont ainsi pu rejoindre leurs congénères. La population est désormais de 400 bouquetins sur le Parc National des Pyrénées.

Il est un peu plus de 7 heures du matin, la température est un peu fraiche et la matinée brumeuse à Luz-Saint-Sauveur, sur un quartier d’estive. Pas de quoi freiner la soixantaine de personnes venue assister au spectacle si particulier d’un lâcher de bouquetins.

Opération de lâcher des bouquetins à Luz-Saint-Sauveur le 13 juillet 2023 - Parc National des Pyrénées

Eric Sourp, chargé des dossiers transversaux et du programme bouquetin au PNR, ne cachait pas sa satisfaction : « L’opération s’est très bien passée, nous avons lâché 14 bouquetins, onze femelles et trois mâles, et nous espérons que ces individus rejoindront les autres déjà présents sur le secteur».

Un emblème de la faune des Pyrénées

Pour Eric Sourp, ce programme de réintroduction est en quelque sorte « une réparation des fautes de l’homme qui a éliminé totalement la population de bouquetins alors même que le bouquetin faisait partie de la faune emblématique des Pyrénées. La présence du bouquetin fait partie intégrante du patrimoine naturel des Pyrénées, Il n’y avait pas de raison qu’il ne revienne pas sur son territoire d’origine ».

Le Parc National des Pyrénées a créé trois noyaux de population, à Gavarnie, Cauterets et Cousse en vallée d’Aspe. Cette phase de création de noyaux de population est un succès. Le Parc vise désormais une trajectoire à 10 ans avec des lâchers réguliers dans l’objectif d’apporter une diversité génétique à la population. Le bouquetin contrairement à l’isard est un animal qui se laisse approcher de très près, absolument pas farouche. Il se nourrit de plantes, de mousse et de lichen.

Une espèce protégée

En France, contrairement à l’Espagne la protection de l'espèce est garanti par la loi. La chasse aux bouquetins est interdite depuis 2014. Avec les naissances de cette année, la population sur le Parc National des Pyrénées avoisine désormais les 400 individus auxquels s’ajoutent quelques 240 bouquetins présents dans les Pyrénées ariégeoises.