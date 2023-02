Nouveau pic de pollution aux particules fines en Loire-Atlantique

La pollution aux particules fines s'est aggravée, ce vendredi, en Loire-Atlantique. Air Pays de la Loire a placé le département en niveau rouge, le plus élevé, alors que l'organisme avait dans un premier temps prévu une amélioration de la situation après avoir déjà placé le département en orange ce jeudi . En revanche, la qualité de l'air s'est nettement améliorée en Vendée.

Éviter le sport en extérieur

Les conseils pour la santé restent les mêmes : éviter le sport en extérieur et privilégier des sorties brèves, en particulier pour les personnes vulnérables (celles qui ont des problèmes de santé type respiratoires et cardiaques, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les plus de 65 ans).

Éviter d'utiliser des inserts et des poêles à bois ancien

En revanche, s'y ajoute l'interdiction de "tout brûlage à l'air libre". Il est également conseillé d'éviter de prendre sa voiture en étant seul à l'intérieur, d'adopter une conduite souple, de baisser son chauffage et d'éviter d'utiliser des cheminées d'agrément ainsi que des inserts et des poêles à bois anciens.