Nouveau rassemblement sur la plage de la Normandelière à Brétignolles-sur-Mer

Un nouveau rassemblement est prévu ce samedi matin sur la plage de la Normandelière à Brétignolles-sur-Mer. C'est là que devait être construit un nouveau port de plaisance, un projet très polémique et suspendu après les élections municipales. Le nouveau président de la communauté de commune a décidé d'un moratoire d'un an.

La dune a déjà perdu près de quatre mètres

Mais des opposants au projet du port s'inquiètent maintenant pour la dune qui avait été en partie creusée au tout début des travaux, avant l'installation d'une Zad. Ils y avaient déposé des branchages pour tenter de la protéger, ils ont été enlevés puis la mairie a installé une clôture dans le même but mais sans effet assure Vito, l'un des "gardiens de la dune" comme se font appeler les opposants. "Avec les premiers coups de vent qu'on a eu et surtout la tempête Alex, la dune a déjà perdu près de quatre mètres au niveau de sa crête ! Il y a ça et puis, au niveau environnemental, on a des oiseaux qui viennent nicher à cet endroit, notamment de gravelles, et qui seront moins bien protégés du vent".

Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont jamais autant ressenti le vent

La dune qui a perdu une partie de sa hauteur, ça pose aussi des problèmes aux riverains selon Vito : "il y a beaucoup de gens dans les alentours qui disent qu'il n'ont jamais autant senti le vent que depuis que la dune s'est affaissée. C'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère".

À partir de 10h

C'est pour faire passer ce message que les "gardiens de la dune" appelle au rassemblement, ce samedi, à partir de 10h. Ils promettent un rendez-vous festif et ouvert à tous, avec notamment des visites du site.