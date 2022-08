Sécheresse : toujours pas de balades en forêt en Sarthe

Un nouvel arrêté préfectoral publié le 8 août prolonge celui de la semaine précédente : il ne sera toujours pas possible de se balader dans les bois sarthois entre 13h et 22h. Cette mesure est prise pour limiter les risques d'incendies dans cette période de sécheresse.

La préfecture a prolongé son arrêté interdisant l'accès aux forêts sarthoises entre 13h et 22h jusqu'au mardi 16 août. Afin d'éviter tout risque de départ de feu, les activités sont strictement réglementées aux abords des forêts : leur accès est interdit aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire de 13h à 22h. Que ce soit en voiture, à vélo ou à pied, il est formellement interdit de pénétrer dans la forêt. Tous travaux forestiers et débroussaillages sont également interdit sur ces horaires.

Sur les horaires où la circulation est autorisée, certaines activités sont tout de même défendues : toute utilisation de feu, y compris pour fumer, pratiquer le camping ou le bivouac, ou encore faire un barbecue.

Activités réglementées

Les feux d'artifices ne peuvent pas être tirés à moins de 200 mètres d'un espace boisé. Cette semaine plusieurs feux d'artifice sont prévus (Noyen-sur-Sarthe, Valennes, Marçon, Mansigné), mais ne sont pas à proximité de forêt. L'utilisation de lanterne chinoise est également interdite, et ce sur l'ensemble du département.

Plusieurs feux se sont déjà déclarés cet été en Sarthe. Le dernier en date à Boëssé-le-Sec, ce lundi en fin de matinée. Dix-huit hectares sont partis en fumée.