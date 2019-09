Nouvel épisode de grandes marées (116 lundi) : des appels à la vigilance

Les grandes marées débutent samedi et vont durer plusieurs jours. Lundi, le coefficient atteindra les 116. Si la marée haute offrira un spectacle gratuit et la marée basse de bonnes opportunités pour la pêche à pied, des appels à la prudence sont lancés par les autorités.

Rennes, France

Cinq jours de grandes marées débutent samedi sur le littoral avec des coefficients de 103/108. Dimanche ils atteindront les 113/115 et même 116 lundi. Mardi 112/107 et mercredi 102. A marée haute le spectacle sera garanti et la marée basse devrait encore attirer de très nombreux pêcheurs à pied.

Des appels à la prudence

Les différentes préfectures bretonnes lancent des appels à la vigilance et à la prudence en raison des forts courants et d'une remontée rapide de la mer sur certains sites. A chaque épisode de grandes marées, on déplore des accidents qui peuvent être parfois dramatiques.

"Ces conditions exceptionnelles conduisent à une différence importante de niveau d’eau entre les marées hautes et basses (marnage). Des courants forts et une remontée rapide des eaux sont attendus, ce qui accroît les risques pour les pêcheurs, promeneurs et navigateurs" précisent les préfectures.

Avant la sortie

- Vérifier les horaires des marées via le site internet Marée Info

- Consulter les conditions météorologiques via le site internet Météo-France

- Ne pas partir seul

- Avant son départ, prévenir de sa destination et de son heure de retour prévue

- Disposer d'un moyen d’alerte (téléphone protégé de l’humidité ; sifflet) et de signalisation (lampe torche, vêtements visibles de couleurs vives) et connaître les numéros d'urgence : 196 (CROSS – Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) ou 112 (pompiers).

Pendant la sortie

- Eviter les zones soumises à forts courants marins

- Etre vigilant sur ses capacités à rejoindre la côte face à la montée rapide des eaux, particulièrement en présence d'enfants ou de personnes à mobilité réduite

- Pratiquer la pêche à pied dans le respect des mesures de protection de l'environnement marin : respecter les zones de pêche réglementées, les tailles minimales de capture, la période de pêche et les quantités autorisées conformément à la réglementation (prélèvements destinés à la consommation familiale).