Nouvel épisode de pollution à l'ozone prévu dimanche en Île-de-France

Île-de-France, France

Airparif prévoit un dépassement du seuil d'information pour l'ozone en Île-de-France ce dimanche 25 août. Le niveau d'information, fixé à 180 microgrammes par mètre cube pendant une heure, devrait être dépassé, indique l'association de surveillance de l'air dans la région. Elle prévoit des valeurs ce dimanche comprises entre 170 et 200 microgrammes par mètre cube.

En cause : les températures élevées, avec 33°C attendus dans l'après-midi. L'agence régionale de santé d'Île-de-France recommande de privilégier des sorties plus brèves, celles qui nécessitent le moins d'effort. Elle conseille d'éviter de sortir lorsque l'ensoleillement est maximum et d'éviter les activités physiques et sportives intenses en plein air.