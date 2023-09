Nouvel épisode de pollution à l'ozone en Île-de-France ce mercredi

L'air risque de devenir irrespirable ce mercredi en Île-de-France. Airparif prévoit un nouvel épisode de pollution aux particules fines en raison des fortes chaleurs. Le temps estival, chaud et sec, va favoriser les concentrations en ozone. Celles-ci pourraient dépasser le seuil d'informations et de recommandation compris compris entre 160 µg/m³ et 190 µg/m³.

Des remontées de sable saharien pourraient aussi impacter les niveaux en particules PM10. En conséquence, la qualité sera mauvaise sur l'ouest de l'Île-de-France ce mercredi, et dégradée sur le reste de la région. En cas d'épisode de pollution significatif, l'ARS (l'agence régionale de santé) recommande d'éviter les sorties durant l’après-midi lorsque l’ensoleillement est maximum et les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air.de pollution aux particules fines.