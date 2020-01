Nouvel épisode de pollution de l'air en Nord-Isère et dans le bassin lyonnais

Bourgoin-Jallieu, France

C'est un classique de l'hiver avec un temps froid et sec : l'air est à nouveau pollué dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère. C'était déjà le cas la semaine dernière. Ce mardi, en raison des prévisions d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la préfecture a activé le niveau dit d'information et recommandation.

Recommandations pour les automobilistes

Sur la route, vous êtes ainsi invités à abaisser votre vitesse de 20km/h sur les axes habituellement à 90 et +; de rouler à 70 km/h sur les axes à 80. Quant aux personnes qui ont des véhicules aux vignettes Crit'air 3, 4 et 5, le message est de s'abstenir de rouler avec.

Attention aux personnes âgées, malades et aux enfants

Concernant les personnes vulnérables, elles sont invitées à limiter leurs sorties entre 13h et 20h ou encore à limiter les activités physiques ou sportives intenses. La préfecture rappelle à tous qu'il est interdit de brûler les déchets verts.

Pour en savoir plus, le communiqué de la préfecture de l'Isère