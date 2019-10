Une qualité de l'air plutôt bonne en Nouvelle Aquitaine

Ce mercredi 16 octobre est une journée spéciale qualité de l'air sur France Bleu avec France 3. Globalement en Nouvelle Aquitaine, selon Atmo, c'est bon ou très bon 300 jours par an.

Bordeaux, France

Globalement la qualité de l'air s'améliore depuis dix ans, en Nouvelle Aquitaine, en Gironde et à Bordeaux, selon Atmo (l'organisme qui mesure et contrôle la qualité de l'air en Nouvelle Aquitaine).

Atmo souligne la baisse de la présence de plusieurs polluants entre 2009 et 2018 : -21 % pour le dioxyde d’azote (issu principalement du trafic routier); -33 % pour les particules fines (liées au trafic routier mais aussi du chauffage au bois et aux industries). Pour autant, dans notre région, la pollution aux particules fines (émises en particulier par le trafic routier) est responsable de 3500 décès prématurés par an (soit 6% de la mortalité totale).

Il y a eu quatre pics de pollution en 2018 où la préfecture de la Gironde a du déclencher la procédure d'information et de recommandation en raison de l'ozone, notamment en raison de la canicule en plein mois d'août. Et il y a eu un pic de pollution depuis le début de cette année 2019.