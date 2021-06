Nouvelle éco : des abris bus dépolluants à Strasbourg

Sous les arrêts de bus Etoile-Bourse et Sainte-Marguerite, à Strasbourg, l'air respiré par les usagers est peut-être plus sain. En tout cas, c'est ce que Timmy Floume, ingénieur à JCDecaux doit évaluer grâce à cette expérimentation sur deux ans. "Les brins de mousse sont chargés électriquement et attirent de façon électrostatique les particules de l'air. L'autre raison pour laquelle nous avons sélectionné les mousses, c'est parce qu'elles sont très résistantes. Elles ne nécessitent pas d'entretien, n'ont pas de racine donc se nourrissent uniquement de ce qu'elles interceptent dans l'air."

Des radars déclenchent la ventilation

Pour l'instant, ces prototypes fonctionnent à l'électricité. A l'avenir, des panneaux solaires pourraient être installés à côté des mousses. "On cherche à améliorer la qualité de l'air localement, sous l'abri bus. Ce n'est pas un dispositif qui fonctionne 24h/24 pour dépolluer l'atmosphère de la ville. On va le déclencher principalement lorsqu'il sera occupé, grâce à un radar de présence, mais aussi en fonction des niveaux de pollution. C'est un dispositif qui consomme de l'énergie. L'idée c'est qu'il en consomme le moins possible, qu'il fonctionne uniquement quand il sera le plus efficace", explique l'ingénieur.

L'abri de bus est un lieu stratégique pour dépolluer l'air, selon Timmy Floume : "On s'est rendu compte qu'on peut avoir très localement des augmentations passagères de pollution. Quand il y a beaucoup de passages de véhicules, des dégazages de camions, il y a des pics assez intenses de pollution en bordure de chaussée. L'idée c'est de voir si nous sommes capables d'amoindrir ces pics là avec la ventilation."

Gratuit pour les collectivités

Pour l'instant, le fabricant JCDecaux ne connaît pas le coût du produit final, mais il ne sera en tout cas pas pris en charge par l'Eurométropole, selon Nicolas Plippoteau, le directeur régional de JCDecaux. "Ce sont les annonceurs qui occupent le mobilier urbain publicitaire de l'Eurométropole de Strasbourg, qui financent ce service. Il est donc gratuit pour la collectivité et les usagers des transports en commun." Le directeur régional ajoute qu'aucun panneau publicitaire ne sera ajouté pour répondre au coût de ces abris expérimentaux.