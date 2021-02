Nouvelle éco en Poitou : PoEthic fait des pots de fleurs 100% biodégradables à Bonneuil Matours

Fini les pots de fleurs en plastic, ceux du futur sont 100% naturels et biodégradables mais surtout fabriqués dans la Vienne à Bonneuil Matours par l'entreprise PoEthic.

Au départ ce projet est l'union de SEDE Environnement filiale du groupe Veolia et BioPlasmar un start up israélienne. Conjugués ensemble, ils confient la production à Poethic à Châtellerault et dont Guillaume Ribes est le directeur de la production. "L'industrialisation a commencé en laboratoire à Châtellerault et nous avons commencé la production en novembre et les premières ventes ont été faites en janvier 2021", détaille-t-il.

35 millions de pots de fleurs par an

L'entreprise s'est installé sur les anciens ateliers de la menuiserie SCA Wood détruits par un incendie en 2018. Une fois le site remis aux normes, la production se met en route. "On a commencé par installer une première presse de production et nous avons acheté trois autres presses que nous allons installées en avril, mai et juin pour avoir une production dans un premier temps de 10 millions de pots de fleurs par an. L'usine global aura une capacité de 35 millions de pots de fleurs par an", poursuit-il.

Les investissements sont de taille, 4,8 millions d'euros pour l'instant. A terme ce sont 10 millions d'euros qui seront mis sur la table pour faire aboutir le projet. Aujourd'hui l'usine emploie 4 personnes. Ils seront 16 employés sur le site à terme.

Des pots de fleurs en compost et résidus de bois

Ces pots de fleurs écologiques sont faits d'un assemblage entièrement biodégradable de "compost et résidus de bois" précise Guillaume Ribes. Ils sont actuellement en cours d'homologation par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), "pour démontrer qu'ils ne sont pas toxiques, qu'ils se dégradent bien, qu'ils ne consomment pas plus d'eau qu'un pot en plastique."

Le principe de ce concept est le suivant : "Ils tiennent en serre deux à quatre mois pendant la phase végétative de la plante. Une fois que la plante a atteint la taille juste, les gens peuvent l'acheter. Ils n'ont plus qu'à faire un trou et ils le mettent directement dans la terre", détaille l'ingénieur. Le prix estimé des pots de PoEthic devrait être dix fois supérieur à celui de pots en plastic.

"En France on utilise 450 millions de pots de fleurs par an"

Le pot décomposé va ensuite apporter de l'engrais naturel et donc aider la plante à se développer. Cela éviter d'ajouter des engrais chimiques et permet aussi de remplacer le plastic. "En France on utilise 450 millions de pots de fleurs par an (...) aujourd'hui ces pots de fleurs finissent incinérés ou en décharges." Une proportion, bien plus importante encore quand on regarde vers les Pays Bas selon lui, "c'est 1,6 milliards de pots de fleurs utilisés chaque année."

Pour le moment les ventes sont encore au stade de l'essai chez des mairies ou quelques pépiniéristes. Le fleurissement sur la commune de Bonneuil Matours se fera peut être bientôt avec les pots de Poethic. Pour le grand public, il faudra attendre fin 2021.