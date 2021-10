Nouvelle Eco : Green Forest, un groupement forestier à visée écologique

Bonjour Benoit Coulée, vous êtes l'instigateur de Green Forest. Cela consiste en quoi ?

-L'objectif est d'acheter de la forêt à des propriétaires fonciers privés du Dauphiné, pour l'instant dans le Vercors, mais à terme, en Chartreuse et en Belledonne, pour constituer une unité de gestion à moyen terme de 100, voire 200 hectares. Nous proposons à la vente, des parts, à des citoyens, autour de nous, amoureux de la montagne et de l'environnement, en général. Ce qui permettra de gérer de la forêt de façon durable, en favorisant la biodiversité, le mélange des essences, sapins, épicéas, en préservant certains gros bois, en laissant des bois morts sur pied, c'est tout cela à la fois !

Vous faites cela pour protéger la forêt car vous pensez qu'elle est en danger ?

-Oui, elle est menacée par le dérèglement climatique. Un coup, c'est la chaleur, la canicule, un coup, c'est les coups de vent, ou la neige qui casse les cimes. Et puis, il y a aussi le risque de la mauvaise exploitation des forêts, car en ce moment, il y a une forte demande pour le bois, comme matériau de construction, de chauffage. Donc, on peut avoir tendance à prélever plus que la simple production de la forêt et donc à déstabiliser les peuplements. Nous, on veut gérer la forêt dans le respect, pour qu'elle soit le moins possible touchée par ces aléas. En France, il faut savoir que deux-tiers de la surface forestière appartient à plus de 4 millions de propriétaires forestiers privés. On voit rarement des clôtures. Les gens sont les bienvenus pour s'y promener à condition de respecter les lieux. je pense notamment aux vététistes qui parfois peuvent sortir des sentiers et abîmer les sols.

Peut-on être membre de Green Forest même si on a de petits moyens ?

-Oui, la part elle-même est à 100 euros pour l'instant cette année. En revanche, on demande un minimum d'investissement de 2500 euros pour tous les frais de gestion, administratifs auxquels on doit faire face. Mais cela est défiscalisé, cette année et l'année prochaine, encore, à hauteur de 18% du montant investi. Cela vaut le coup, je pense et on peut nous joindre par mail à l'adresse suivante : contact@green-forest.fr