Nouvelle manifestation contre l'usine d'enrobé de Puceul en Loire-Atlantique

Une nouvelle manifestation contre l'usine d'enrobé de Puceul est organisée ce samedi matin à 10h à Nozay. Le projet prévoit de construire de quoi fabriquer de l'enrobé pour les routes, à partir de matériaux recyclés pour moitié. C'est ce que promet le porteur du projet qui assure aussi qu'il n'y aura pas d'impact pour l'environnement. Faux répondent les opposants qui soulignent qu'il y aura des émanations de produits dangereux pour la santé à 3 kilomètres d'une école et à proximité d'exploitations agricoles en bio.

Un non-sens économique

Et en plus, pour le conseiller régional écologiste Franck Nicolon, opposé au projet, cette usine ne se justifie pas non plus économiquement parlant : "C'est un non-sens économique puisque nous avons déjà une offre pour les usines d'enrobés dans le secteur. Il y a, à moins de 30 km autour de Nozay, deux usines déjà qui produisent de l'enrobé et en plus, ces deux usines fonctionnent à 50% seulement de leur capacité. On a déjà tout ce qu'il faut dans les environs pour pouvoir aménager le territoire comme il le faut. Donc, on ne comprend pas trop le sens de l'implantation d'un projet qui va être gigantesque puisqu'il doit produire 200.000 tonnes par an d'enrobé."

Nous craignons des odeurs qui empêchent les familles d'être dehors tellement ça pue !

Les voisins craignent aussi d'être dérangés par les odeurs et par les allers-retours des camions sur la départementale 35, une route déjà très fréquentée. C'est le cas d'Éliane Lecoq. Elle habite à 1,7km du site de l'usine et elle est la vice-présidente du collectif Camil, le collectif d'opposants. "Ces poids lourds qui vont être chargés au choix : de concassé, de roche avec des poussières, bien entendu, même s'ils ont des bâches, vont être chargés de sable également et qui vont circuler sur la départementale 35 qui est très, très proche de chez moi, qui est à 400 mètres. En principe, le promoteur déclare qu'il n'y a pas d'odeurs, mais nous savons par expérience que certains jours, selon les vents dominants, il y a des odeurs qui se diffusent largement aux alentours et qui empêchent les familles d'être dehors tellement ça pue !" En plus de la manifestation de ce samedi, les opposants ont prévu un nouveau recours en justice contre ce projet d'usine à bitume à Puceul.

Le groupe Pigeon, qui porte ce projet, n'avait pas répondu à notre demande d'interview ce vendredi soir.