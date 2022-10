Nouvelle manifestation des opposants à l'agrandissement de l'aéroport de Lille

C'est une petite musique "intolérable", un ballet aérien difficile à supporter surtout quand il se déroule la nuit pour Alain Bernard, le maire de Bouvines, situé à 3 kilomètres des pistes : "ce qui m'inquiète, c'est que ça va devenir de pire en pire. Les avions nous survole pour atterrir, les vols de nuit se développent".

On a des relevés : régulièrement 3 avions, entre 1h et 3h du matin. On dit c'est les équipes de football qui rentrent, on trouve des tas d'excuses !

Alain Bernard, maire de Bouvines © Radio France - Stéphane Barbereau

L'élu, qui est aussi 1er vice-président de la Mel (métropole européenne de Lille), est depuis longtemps opposé au projet, suivant l'avis de nombre des 800 habitants de sa commune. Lucien, vit à Bouvines depuis 50 ans et relativise finalement la situation : "Lorsque nous sommes arrivés, il y avait une école de pilotage, les avions passaient toutes les 10 minutes avec des atterrissages, décollages à répétition. Nous avons manifesté et à l'époque, l'école de pilotage a été supprimée et emmenée dans une autre ville".

Doublement du trafic voyageurs

Le projet d'agrandissement de l'aéroport date de 2018. La Région, propriétaire de l'infrastructure avec la Mel, doit choisir un nouveau gestionnaire privé. C'est Eiffage qui remporte le marché, est désigné gestionnaire jusqu'en 2039 avec comme projet de moderniser l'équipement. Il est prévu de construire une deuxième aérogare, d'acheter de nouveaux équipements pour le tri des bagages. Pour amortir ces lourds investissements, 100 millions d'euros, l'aéroport doit accueillir davantage de passagers. La fréquentation annuelle doit passer de 2,3 millions de passagers à 4 millions. "Un chiffre révisé à 3,6 millions", précise Christophe Coulon,, vice-président du conseil régional en charge de l'aéroport. L_es compagnies ont revu à la baisse leur activité avec la crise Covid",_ même si l'aéroport a connu une fréquentation cet été équivalente à celle de l'avant-pandémie.

Christophe Coulon, président du syndicat mixte des aéroports de Lille et Merville © Radio France - Cécile Bidault

Interview : Christophe Coulon, vice-président du conseil régional et président du Smalim (syndicat mixte des aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville).

Pourquoi, selon vous, l'instauration d'un couvre-feu aérien est impossible à Lille ?

Moi, je ne peux pas défendre le principe d'un couvre-feu. Si demain c'était le cas, nos clients, les compagnie se détourneraient immédiatement pour aller opérer vers d'autres aéroports et il y en a un pas loin, Charleroi. L'aéroport est un peu une entreprise en concurrence avec les autres plateformes. On me dit souvent que Beauvais est un aéroport avec un couvre-feu sauf qu'il y a 4 millions et demi de passagers, beaucoup plus qu'à Lille, c'est pour cela que l'Etat consent à des mesures de protection et Beauvais a un seul client aujourd'hui : Ryan Air qui n'a pas le choix parce que Orly et Roissy sont sous couvre-feu et beaucoup trop chers pour les compagnies low-cost.

Comment vous tendez la main aux riverains opposés au projet d'agrandissement ?

Je saisis les leviers qui sont les miens : on a augmenté en 2021 les redevances d'atterrissage de 60% pour les compagnies aériennes qui arrivent après 23h. Je travaille avec les compagnies de manière à ce que la programmation de leurs vols soient compatibles avec des horaires les plus compatibles possibles avec la tranquillité des riverains. Nous travaillons avec l'Etat à des amendes pour que les compagnies qui sortent des trajectoires idéales soient amendées.

Je fais feu de tout bois pour que ça s'améliore mais si je vais trop loin en disant couvre-feu, je mets en péril l'aéroport.

Le nombre d'avions survolant la métropole lilloise va-t-il doubler comme le nombre de passagers ?

Non, on prévoit 20 à 25% de vols supplémentaires. Si le nombre de passagers augmente, ce n'est pas mécaniquement l'augmentation du même nombre d'avions. En 2019, on avait une moyenne de 90 passagers par avion. Depuis le Covid, cette moyenne est de 130 passagers parce que les compagnies font attention à remplir leur avion et demain, les petits avions régionaux comme Hop n'existeront plus. Les compagnies préfèrent avoir des avions plus importants, A220, A320.