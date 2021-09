Nouvelle marche pour le climat à Metz : « on attend des mesures radicales et de grande ampleur »

L'organisation de la Jeunesse pour le climat (Youth for climate) à Metz appelle les mosellans à une nouvelle marche ce samedi à 10h place de la Comédie. Les militants reprennent leur engagement pour « des mesures radicales et de grande ampleur » explique Pablo Flye, porte parole du mouvement.

Incendies meurtriers dans le Var, inondations dans le Pays Haut et orages de grêle en Moselle-Est.... pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être témoin des effets du dérèglement climatique qui ont eu lieu cet été : « Nous ne sommes pas du tout découragés ! », explique Pablo Flye, représentant du mouvement de la Jeunesse pour le climat, invité de France Bleu Lorraine.

Le jeune militant s'appuie notamment sur la dernière publication du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, le 9 août dernier, pour justifier l'urgence de se mobiliser : « Cela a été un nouveau choc dans nos esprits, qui nous donne encore plus envie de nous battre » commente-t-il.

Selon lui, ce ne sont pas les grands sommets interntionaux comme la prochaine COP 26, prévue en novembre en Ecosse, qui feront la différence : « On sait que nos dirigeants servent d’autres interêts, comme celui de maintenir une croissance économique forte, et faire en sorte que les entreprises fonctionnent. Je ne crois pas que cela changera quelque chose » explique Pablo Flye.

Si les écogestes et autres initiatives individuelles peuvent avoir un impact quand ils sont suivis en nombre, ce ne sera pas suffisant, selon lui, pour faire changer la société : « Notre intérêt est de faire évoluer les consciences pour faire grossir ce mouvement de gens sensibles à la cause environnementale. Ils sauront mettre une pression sur nos dirigeants et élire des gens plus impliqués dans la lutte contre le dérèglement climatique », dit Pablo Flye.

Selon le porte-parole de l'organisation de la jeunesse pour le climat, si les politiques tendent l'oreille aux propositions des militants de l'environnement, ils ne vont pas encore assez loin: « Ce sont de petits pas. On attend des mesures bien plus radicales et de plus grand ampleur. Il faut décarboner nos économies de toute urgence. » complète-t-il.

La marche pour le climat, qui veut se tenir une fois par mois, rassemble plus largement autour d'un combat pour l'accès aux produits essentiels : « La question climatique ne va pas sans la question sociale. Nous nous battons pour les mêmes valeurs : pour que l'on ait tous un avenir décent, pour que tous nos besoins soient assurés » commente Pablo Flye.

Le départ de la marche est prévue ce samedi à 10h place de la comédie à Metz.