PHOTOS - Nouvelle opération de capture et de marquage des anguilles argentées sur le Rhône à Mondragon

Le projet DAARAC (Dévalaison des anguilles argentées du Rhône à travers les aménagements CNR) consiste pour la Compagnie National du Rhône et l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement à pister ces anguilles dans leurs déplacements et leur migration.

Lors de sa dévalaison , retour vers la mer en descendant rivière ou fleuve, l'anguille argentée ( sa couleur adulte ) peut choisir de passer par le barrage , l’écluse ou l'usine. Dans ce dernier cas le poisson peut s'engager sans risque dans un passage appelé déchargeur ou bien par les turbines qui sont à même de le blesser.

L’anguille européenne est aujourd’hui en voie de disparition. Ce programme de captures et marquages par émetteur renouvelé cet été vise a mieux protéger les populations en plaçant par exemple des protections par des grilles devant et derrière les turbines des ouvrages hydrauliques . Sur les différents aménagements du fleuve sont installés des "hydrophones" précise Franck Pressiat : " Ce sont des sortes de micros, d'oreilles, qui écoutent les bruits subaquatiques et comme les émetteurs placés dans les anguilles émettent sur une fréquence spécifique à chaque poisson qu'on a marqué on sait exactement quelle est l'anguille qui est passée et à quel moment. Et l'objectif c'est de mieux comprendre comment les anguilles qui dévalent franchissent un aménagement hydroélectrique. "

L'anguille européenne : un phénomène migratoire mais une espèce très menacée

L’anguille européenne est un poisson migrateur. C’est le seul poisson qui se reproduit en mer des Sargasses au large des côtes entre Mexique et États-Unis. Les jeunes regagnent les fleuves ensuite pour grossir en eau douce, pendant 3 à 10 ans avant de repartir pour leur seul et unique reproduction avant de mourir. Le Rhône est un de leur habitat de croissance mais menacées d'extinction il faut donc protéger les anguilles. Les causes de leur disparition sont multiples : surpêche, pollution, la réduction de leurs habitats naturels dans les cours d'eau mais aussi le réchauffement climatique qui modifie les grands courants marins et handicape les jeunes anguilles dans leur périple vers l'Europe.

Seuls les adultes de plus de 600 grammes peuvent recevoir un émetteur. Depuis deux ans et demi , 175 anguilles ont été équipées sur le Rhône et le traçage a été efficace pour 56 spécimens. L'analyse des déplacements par les hydrophones réparties dans le fleuve se poursuit l'an prochain.

Les anguilles capturées sont triées : seules celles de plus de 600 grammes recevront un émetteur © Radio France - JM Le Ray

Les anguilles sont anesthésiées avant la pose du petit émetteur sans danger pour elles © Radio France - JM Le Ray

La pose de l'émetteur d'à peine quelques grammes © Radio France - JM Le Ray

Une fois recousue et reveillée l'anguille sera remise à l'eau © Radio France - JM Le Ray