Nouvelles analyses : l'eau du robinet reste impropre à la consommation dans le sud-est de la Creuse

On ne peut toujours pas utiliser l'eau du robinet dans 56 communes de l'est et du sud-est de la Creuse, au moins jusqu'à jeudi soir. Depuis mardi 25 juillet , l'eau est contaminée par une toxine due aux cyanobactéries. Les résultats des analyses dévoilés ce mercredi soir sont meilleurs mais pas encore satisfaisants d'après la préfecture. L'arrêté de restriction est donc maintenu au moins 24h de plus.

Dix prélèvements ont été réalisés, la moitié seulement sont légèrement au-dessus du taux admis par les autorités sanitaires. De nouvelles analyses ont été faites et les résultats seront donnés jeudi 27 juillet en fin d'après-midi.

20.000 Creusois sans eau potable depuis mardi

Cette restriction concerne 20.000 Creusois, un sixième de la population. Ils ne doivent pas boire l'eau du robinet ou s'en servir pour laver les légumes ou cuisiner. En revanche, on peut se laver et faire la vaisselle normalement selon la préfecture.

Les communes donnent des bouteilles d'eau aux habitants, trois litres par jour et par personne à aller chercher dans cinq lieux de distribution. Aubusson a aussi installé avec Veolia depuis mercredi midi une citerne de 25.000 litres accessibles aux particuliers et aux professionnels.