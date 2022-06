Nouvelles éco : les vignobles Jeanjean se lancent dans la réutilisation des bouteilles

Et si demain on rapportait nos bouteilles de vin plutôt que de les jeter dans des conténaires. Les vignobles Jeanjean vont produire cette année 60 000 bouteilles réutilisables. Un cahier des charges très précis mis en place par l'entreprise Oc Consigne à Castelnau le Lez

Dans la Nouvelle éco ce mardi matin, nous allons parler de bouteilles de vin. Nous partons dans les domaines viticoles de la maison Jeanjean à Saint Felix de Lodez.

Marie Askéro, chef de produit chez Jeanjean qui se mobilise pour qu'on ne jette plus les bouteilles en verre mais qu'on les nettoie pour les réutiliser en partenariat avec Oc'Consigne Un geste particulièrement important pour l'environnement.

Aujourd'hui, quand on jette une bouteille de verre dans un container spécial, on pense qu'on fait un geste écolo. Mais ce n'est pas vraiment le cas ?

C'est une première étape, il vaut mieux le faire que de le mettre dans sa propre poubelle. Mais c'est vrai que si on pouvait la réutiliser, ce serait bien mieux.

Alors vous, au Domaine Jeanjean, vous lancez justement la réutilisation des bouteilles sur une appellation spécifique. Comment est né ce projet ?

D'ici l'an prochain, il faudra que 5% des produits fabriqués puissent être réemployés, c'est un seuil fixé par le gouvernement. L'enseigne Biocoop, avec qui nous travaillons depuis longtemps nous a demandé si nous étions capables de proposer un produit apte au réemploi.

C'est pas si simple de réemployer une bouteille de vin, il faut la laver, mais bon, c'est pas un lavage comme à la maison. Expliquez nous, il y a des contraintes ?

Nous nous sommes rapprochés d'Oc Consigne qui est située à Castelnau le Lez, qui nous a donné toutes les contraintes à respecter pour que la bouteille soit capable d'être réemployée. Donc, il y a en effet un modèle de bouteilles à utiliser spécifique. Il existe deux modèles en deux teintes différentes la bourgogne classique et la bordelaise. Il y a une colle aussi qui doit être adaptée pour permettre un écoulement facile de l'étiquette, un bouchon et une étiquette qui sont certifiés FSC pour une gestion durable des forêts. Et une fois ces critères respectés, entre autres, on obtient le pictogramme réseau Consigne sur notre bouteille. Cela veut dire que cette bouteille peut être lavée, au lieu d'être cassée. Et ce plus de 20 fois

Qu'est ce qu'on économise finalement en réutilisant une bouteille plutôt que de la jeter à la benne et qu'elle se casse ?

On diminue considérablement l'émission des gaz à effet de serre, car produire une bouteille demande beaucoup d'énergie et le fait de faire refondre le verre pour en créer une à nouveau également, alors qu'en la réutilisant, on diminue de 80 % l'émission des gaz à effet de serre qui sont le facteur principal du réchauffement climatique. Le verre est un des emballages les plus consommateurs d'énergie.

Donc là, vous produisez 60 000 bouteilles en verre réutilisables chez Jeanjean. On peut dire quand même que vous produisez 72 millions de bouteilles par an. On est sur un épiphénomène !

En effet, mais on essaye de commencer avec cette opportunité qu'on a eue avec Terre Nature. Mais l'objectif est de le globaliser car il y a besoin de gros faiseurs comme Maison Jeanjean pour laver suffisamment de bouteilles et permettre la remise en marché de suffisamment de bouteilles.

Vous pensez que ça va prendre ?

Oui, je le pense sincèrement. D'une part, il y a des enjeux environnementaux notables qui aujourd'hui parlent aux consommateurs. Et deuxièmement, il y a aussi une véritable pénurie des matières sèches et un taux d'inflation très important. Donc, en réutilisant une bouteille, ça paraît évident que c'est bénéfique. Ça commence par nous, les gros faiseurs, les gros émetteurs, c'est à nous de provoquer ce changement et ensuite les consommateurs suivront.

Le projet en lice pour remporter un concours, à vous de voter !

Le projet de Marie Askéro et de son équipe est en finale du concours Adelphe qui récompense les projets vertueux pour l'environnement. C'est aux internautes maintenant de choisir le lauréat. Vous avez jusqu'au 23 juin pour voter pour eux, et c'est ici