Nouvelles restrictions sur les cours d'eau en Dordogne

Les prélèvements sur plusieurs cours d'eau du département de la Dordogne sont limités à partir de ce samedi 28 août. C'est une simple mesure préventive, précise la préfecture de la Dordogne, car le niveau des rivières restent plutôt satisfaisant. Le sud du département est le plus touché, en particulier les bassins de la Dordogne et du Dropt.

Pour l'Estrop et le Boulou, les prélèvements sont totalement interdits. En revanche, les prélèvements sont autorisés uniquement la moitié de la semaine pour les cours d'eau suivant: le Vern, le Céou (en amont), le Tournefeuille, le Caudeau, la Louyre, la Gardonnette, le Seignal, la Lidoire, le Dropt (en amont), la Bournègue et l'Escourou. En ce qui concerne la Belle, le Cern, le Céou (aval), la Couze et la Conne, les prélèvements sont autorisés six jours par semaine.

Les détails des mesures sont disponibles sur le site internet de la préfecture de la Dordogne.