Noyades sur la côte atlantique : vigilance requise sur les plages landaises

La surveillance a commencé sur certaines plages des Landes, comme Vieux-Boucau et Mimizan

Après la mort de plusieurs personnes ces derniers jours sur le littoral girondin, la vigilance est de mise sur la côte landaise. Deux baigneurs sont décédés mardi à Lège-Cap-Ferret, et un jeune homme s'est noyé à Lacanau, emporté par une baïne. La majorité des plages landaises n'étant pas encore surveillées, le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises alerte les baigneurs sur la dangerosité de l'océan.

Des règles de base à respecter

Face aux fortes températures de ce mois de mai, les baigneurs sont tentés de se jeter à l'eau. Pourtant, la saison de surveillance des plages n'a pas encore officiellement débutée. Seules quelques plages bénéficient de surveillance, telles que Vieux-Boucau et Mimizan, mais seulement le week-end et jours fériés pour le moment. Le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises rappelle alors les règles de base afin d'éviter les accidents. "Si le baigneur ne sait pas correctement nager, il ne faut pas se mettre en danger", explique Stéphanie Barneix, chargée de la surveillance des plages au syndicat.

'Suis-je capable de me maintenir à la surface pendant 30 à 40 minutes en attendant l'arrivée de secours?'

"Il faut réfléchir et se poser les bonnes questions, poursuit Stéphanie Barneix. Avant d'aller à l'eau, il faut se demander 'si je suis emportée par un courant de baïne, suis-je capable de me maintenir à la surface pendant 30 à 40 minutes en attendant l'arrivée de secours?'" Le syndicat rappelle également que près de 95% des baigneurs présents sur les plages landaises n'ont pas nagé de tout l'hiver. Afin de limiter les risques, il propose des alternatives comme se baigner dans les nombreux lacs du départements.

La difficulté d'adapter la surveillance des plages à la météo

Concernant la surveillance des plages lors de ce mois de mai, particulièrement chaud, Stéphanie Barneix assure qu'il est particulièrement compliqué d'adapter la surveillance à la météo : "Lorsque la fréquentation des plages est forte de manière spontanée, surtout en avant saison, c'est assez difficile. On l'a vu ce week-end à Lacanau, le décès a eu lieu en dehors des heures de surveillance, et pourtant la plage était surveillée. La surveillance ne suffit pas pour diminuer les noyages."

La solution est avant tout la prévention : "Il faut en amont pouvoir informer et renseigner. Dire aux gens de ne pas surestimer leurs capacités. Si on ne connait pas bien l'océan, il ne vaut mieux pas y aller, ou aller dans des endroits surveillés." La surveillance des plages est répertoriée et actualisée sur ce site internet.