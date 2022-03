Nuage de sable du Sahara dans le Grand Ouest : découverte de particules radioactives

Vous avez été nombreux, la semaine dernière, en Mayenne et dans le Grand Ouest à vous interroger sur cette poussière jaune/orange qui recouvrait votre voiture, votre vélo ou votre scooter. Ce sable venait bien du Sahara, un phénomène météo qui n'est pas si exceptionnel que ça indique Météo France, "c'est un coup de sirocco qui soulève le sable, et nous amène les particules les plus légères, qui peuvent parcourir 4.000 kilomètres pour arriver jusqu'à chez nous."

à lire aussi Insolite : un ciel jaune et une pluie de sable en Vendée et Loire-Atlantique

Ces poussières contenaient des particules radioactives. L'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest, basée en Normandie, vient de mettre en évidence la présence de traces de césium-137, des résidus des essais nucléaires menés par la France dans les années 60 en Algérie précise David Boilley, le président de l'ACRO : "le césium-137 dans le sable du Sahara est un résidu des pollutions radioactives dispersées lors des essais atmosphériques de la bombe atomique, tels que pratiqués par la France au début des années 60 dans le désert algérien. En effet, la concentration en césium-137 mesurée est bien plus élevée que les niveaux généralement relevés dans les sables sur le territoire français". Le niveau de radioactivité observé ne pose aucun problème sanitaire précise l'ACRO dont le laboratoire d'analyses est agréé par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire.