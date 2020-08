Nuceta : Avec la forêt de Padula, la commune veut montrer l'exemple

La forêt de Padula s'étend sur environ 237 ha. Elle est un lieu naturel très prisé des habitants de la micro-région, pour ses balades, et sa quiétude...parfois troublée. 4x4 et autres engins à moteurs gravissaient encore il y a peu les sentiers qui mènent à l'ancien stade de football de la Nuceta, un perchoir à sportifs au passé assez riche, à 900 m d'altitude.

Désormais, plus de cages de football, ni de pistes carrossables. Seuls les marcheurs peuvent grimper jusqu'au terrain.

"On essaie de réguler, pour qu'il n'y ait plus d'accès aux véhicules. Après les randonneurs pourront visiter, voir la reproduction des batraciens, et le site. Dans ces mares, il y a plusieurs espèces comme le discoglosse corse, la rainette sarde, la salamandre...", explique Barthélémy Ponchon, chargé de mission à l'Office National des Forêts.

Un têtard dans une des mares du site de l'ancien stade de foot. © Radio France - Olivier Castel

Ces mares seront réaménagées à l'automne, après la période de reproduction des batraciens. Le site dans son ensemble, source d'eau naturelle comprise, sera clôturé et des bancs et tables et pin lariciu, prélevé in situ, seront construites pour les visiteurs. Des affichages et des planches pédagogiques seront également installées, afin que randonneurs et scolaires s'informent sur la richesse environnementale du lieu.

Un exemple pour la filière bois ?

"Le bois, c'était la première ressources économique de la commune, jusqu'en 2013-2014", explique le maire de Nuceta, Fabien Arrighi. "Ensuite, on a constaté un effondrement de la filière, la commune vendait beaucoup moins de bois. On aimerait que ce projet serve d'exemple pour la relance de la filière bois, mais pour cela, il faudrait que les maîtres d'ouvrage fassent l'effort de privilégier le bois local".

Coût total du projet : 100 000€, à 80% financé par l'Office de Développement Agricole et Rural de la Corse. 18 % par un grand distributeur de produits pétroliers local. Padula, est le 24e projet forestier financés par le programme "Isula Verde".