Nucléaire : 10 ans après Fukushima a-t-on tiré les leçons dans la Manche?

La catastrophe nucléaire intervenue en mars 2011 à Fukushima, suite à un séisme, a fait voler en éclat l'idée partagée par certains qu'un accident d'envergure ne pouvait pas arriver dans un pays développé. La catastrophe aura au moins eu le mérite de rappeler qu'il faut tout envisager, et adapter le niveau de sûreté des installations nucléaires à des risques mêmes improbables.

C'est en suivant ce principe, que les différentes installations nucléaires françaises ont subi une série de travaux visant à les rendre plus sûres. C'est ce qu'on appelle depuis 2011, le "retour d'expérience post-Fukushima". En l'occurrence, il s'agit de se doter des moyens visant à garantir le maintien d'une alimentation électrique et de systèmes de refroidissement du réacteur, pour éviter l'entrée en fusion de son coeur.

Flamanville en tête des aménagements dans les centrales

Au sein de la Centrale nucléaire de Flamanville, un groupe électrogène de secours est opérationnel depuis 2017. Situé en hauteur dans un conteneur, il est à l'abri d'un éventuel tsunami. S'ajoutent à cela, depuis l'an dernier, les diesels dits de dernier secours : un par unité de production de la centrale.

Concernant la nécessité de disposer d'eau pour refroidir les réacteurs et les piscines d'entreprosage du combustible nucléaire, des bassins d'eau douce ont été aménagés au sommet de la falaise de Flamanville. Enfin, la centrale est désormais équipée d'un centre de crise capable d'accueillir les équipes en autarcie en cas d'accident. C'est pour l'heure, la seule centrale du parc EDF dotée d'un tel bâtiment.

100 millions d'euros investis à Orano La Hague

Du côté de l'usine de retraitement Orano de la Hague, la direction précise que le site est désormais "armé" pour faire face à n'importe quelle situation extrême (neige, tempête, températures extrêmes, inondations). 100 millions d'euros ont été investis pour réhausser le niveau de sûreté en réalisant notamment une nouvelle liaison pour l'alimentation en eau depuis le barrage des Moulinets. Divers engins tels que des groupes électrogènes ou des motopompes ont également été acquis, et un nouveau PC de crise, mis en service.

Par ailleurs, les gestionnaires des sites nucléaires ont mis sur pied des équipes spécialement entraînées et formées pour intervenir en cas d'incident et être en mesure de réalimenter en électricité ou en système de refroidissement les installations nucléaires, le plus rapidement possible. Pour la centrale de Flamanville, l'unité de la Force d'action rapide du nucléaire est basée sur le site de Paluel en Seine-Maritime.

Encore du travail à faire sur la prise en compte du risque

Malgré ces avancées, du côté des opposants au nucléaire, on estime que le compte n'y est pas. En charge de ces questions chez Greenpeace, le Manchois Yannick Rousselet rappelle que "l'Autorité de Sûreté nucléaire préconisait un certain nombre de travaux qui ne sont toujours pas réalisés dix ans après Fukushima". Parmi eux, la création de réservoirs pour récupérer le corium en cas de fusion d'un réacteur. "Aujourd'hui, seul l'EPR en est équipé", regrette Yannick Rousselet pour qui "la situation financière et la perte de savoir faire d'EDF expliquent ces délais".

Et puis au delà des questions techniques, plusieurs observateurs estiment que la gestion des conséquences d'un accident nucléaire n'est pas suffisamment travaillée et envisagée. Depuis 2011, les membres des Commissions locales d'information du nucléaire en Cotentin (CLI) se sont rendus à deux reprises à Fukushima. En 2017, en tant que présidente des CLI, Valérie Nouvel avait conduit la délégation. "Nous avons pu constater sur place les difficultés importantes qu'ont représenté l'évacuation de la population, leur accueil dans de nouvelles régions, puis l'organisation de leur retour dans la zone touchée par la catastrophe. C'est un véritable enjeu et ça se prépare!", estime l'élue du conseil départemental de la Manche.

De son côté Yannick Rousselet estime que les exercices réguliers organisés par les autorités pour observer notamment la capacité à alerter la population et la mettre à l'abri, montrent "qu'on n'est pas encore au niveau sur cette question". Pour le militant, c'est le résultat de plusieurs décennies de croyance en la sûreté totale du nucléaire, qui empêche de se projeter dans un scénario catastrophe.