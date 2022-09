Nucléaire : 13 salariés de la centrale EDF de Flamanville contaminés

13 salariés de la centrale EDF de Flamanville ont été exposés à des particules radioactives, ce mardi 27 septembre. Leur santé n'est pas en danger et ils ont pu reprendre le travail ce mercredi. La centrale nucléaire a ouvert une enquête en interne pour déterminer l'origine de la contamination.

C'est un événement heureusement assez rare. Ce mardi 27 septembre, 13 personnes ont été contaminées en zone nucléaire, à la centrale EDF de Flamanville. Leur santé n'est pas en danger car le taux d'exposition est faible, mais une instruction interne a été lancée pour comprendre l'origine de la contamination.

Une contamination liée à la défaillance d'un aspirateur

Ces salariés travaillaient au niveau du réacteur 1 de Flamanville, à la découpe de pièces utilisées sur les anciens générateurs de vapeur et qui doivent être recyclées. La contamination est liée à la défaillance d'un aspirateur, servant à aspirer les particules radioactives. Le bac se serait partiellement déversé dans le local, entraînant une dissémination des matières radioactives, sans que l'on sache encore pourquoi.

Après l'incident, 15 personnes ont été prises en charge par le service médical. Deux d'entre elles n'ont finalement pas été exposées. Parmi les 13 autres salariés, quatre ont été contaminés de manière externe et ont pu être décontaminés en prenant une douche.

Des taux de contamination très faibles et sans danger pour les salariés

Pour les neuf derniers, la contamination est interne à des niveaux différents d'exposition : moins de 0,1 millisievert pour quatre personnes ; entre 0.1 mSv et 0.5 mSv pour deux personnes ; et entre 0.5 mSv et 2 mSv pour les trois autres. Ces taux restent très faibles. La limite d'exposition sur les douze derniers mois est de 20mSv.

"A titre de comparaison, quand vous faites une radio chez votre médecin, vous êtes exposés à 3mSv", indique Stéphanie Schnebelen, responsable de la communication de la centrale de Flamanville. "Il n'y a pas de conséquence sur la santé des salariés." Tous ont d'ailleurs repris le travail ce mercredi.

Mais ce genre de contamination reste tout de même très rare. "C'est pour cela qu'une instruction est ouverte, pour comprendre ce qu'il s'est passé", explique Stéphanie Schnebelen. L'ASN (l'Autorité de sûreté nucléaire) va également poursuivre le travail de surveillance. Le local où a eu lieu l'exposition est en cours de décontamination.