Centrale nucléaire de Fessenheim : la fermeture commence en février 2020 et durera 20 ans

Fessenheim, France

Promise par François Hollande pour 2016, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace sera l'un des grands événements de l’année 2020. La plus ancienne centrale de France, en service depuis 1977, est située le long du Rhin, face à l’Allemagne et non loin de la Suisse. Le calendrier précis a été validé à l’automne dernier : arrêt le 22 février pour le réacteur numéro 1 et le 30 juin pour le réacteur numéro 2, des réacteurs à eau pressurisée, d’une puissance de 900 mégawatts chacun.

Le démantèlement devrait se dérouler sur une vingtaine d’années. La première phase de préparation au démantèlement durera cinq ans. Dès la troisième année, le combustible aura quitté les lieux pour être traité à La Hague. Il ne restera alors qu’une soixantaine d’agents EDF sur place.

La déconstruction de la centrale pourra alors commencer. Elle va s’échelonner sur une période de 15 ans et s’achèvera avec l’assainissement du site et son déclassement officiel, le rendant propre à de nouvelles activités.

Document EDF - EDF

Les opérations se dérouleront sous l’étroite surveillance de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN).

La centrale nucléaire de Fessenheim. © Visactu