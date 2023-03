Nucléaire : à Belfort, "on ne connait pas le projet de EDF pour General Electric" s'inquiète la CFE-CGC

Le sujet anime les débats à l'Assemblée Nationale : le projet de loi d'accélération du nucléaire est étudié jusqu'à ce jeudi 16 mars par les députés. Porté par Emmanuel Macron, la relance de la filière a été portée par le président de la République il y a un peu plus d'un an : le 10 février 2022, le chef de l'Etat s'engageait depuis le site de GE Steam Power sur un grand plan d'investissement et de relance du nucléaire , marqué notamment par la construction de 6 nouveaux réacteurs nouvelle génération (EPR) d'ici 2035. En tête, le rachat des activités nucléaires de la branche énergie de General Electric par le groupe français EDF.

Malgré ces perspectives, beaucoup de questions subsistent chez les salariés : "on est quand même dans l'inconnu" explique ce mardi sur France Bleu Belfort-Montbéliard Philippe Petitcolin, délégué CFE-CGC chez General Electric.

Selon le représentant syndical, le projet EDF ne sera pas concrétisé avant la rentrée de septembre 2023. "On sait que 2 EPR sur 6 ont été commandés. Mais les turbines nécessaires seront fabriquées très tardivement. Même avec la construction des 6 EPR, il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde à Belfort" alerte Philippe Petitcolin.