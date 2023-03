Nucléaire : ce que contient le projet de loi discuté à partir de ce lundi à l'Assemblée nationale

C'est la concrétisation du revirement de la France sur le nucléaire. Un mois après l'adoption par le Parlement de la loi d'accélération des énergies renouvelables , l'Assemblée nationale se penche à partir de ce lundi après-midi sur le projet de loi d'accélération du nucléaire, que le chef de l'État Emmanuel Macron a décidé de relancer . Adopté aisément en première lecture au Sénat fin janvier, il doit favoriser la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et prévoit également une réorganisation polémique : celle de la sûreté nucléaire en démantelant la police scientifique du secteur.

Ce texte va être discuté dans un contexte particulier, que les opposants au projet de loi ne vont pas manquer de rappeler : des fissures ont été découvertes à la centrale de Penly en Seine-Maritime , et à celle de Cattenom, en Moselle . France Bleu vous explique ce que contient ce projet de loi.

La construction de nouveaux réacteurs facilitée

La France avait décidé en 2015 la fermeture de 14 de ses 58 réacteurs, avant un revirement annoncé par le président Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2022. Le texte porté par le gouvernement à partir de ce lundi est donc destiné à faciliter la construction de nouveaux réacteurs en France : six EPR (des réacteurs nouvelle génération) promis par Emmanuel Macron à l'horizon 2035, en plus de celui de Flamanville (Manche), qui est censé entrer en fonction l'an prochain . Ils devront être construits sur des sites nucléaires existants ou à proximité. Ainsi, le projet de loi vise à simplifier les procédures administratives afin de "ne pas ajouter un délai de deux à trois années à la construction d'un réacteur", selon la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Les deux prochains EPR devraient être implantés à Penly, suivis de deux autres à Gravelines (Nord), selon les plans d'EDF, avec l'objectif 2027 pour "la première coulée de béton", et "2035-2037" pour la mise en service, d'après le gouvernement. Combien vont coûter ces nouveaux EPR ? Le montant exact de la facture n'est pas connu selon Arnaud Gossement, avocat spécialisé dans le droit à l’environnement, invité de franceinfo ce lundi matin : "On parle de 52 milliards dans l'entourage de la ministre (Agnès Pannier-Runacher, ndlr). D'autres spécialistes parlent de 100 milliards" a-t-il assuré.

La suppression du plafond de production du nucléaire

Début mars, les députés ont ajouté un article controversé au projet de loi. Il supprime l'objectif d'une réduction, à 50%, la part de l'énergie nucléaire dans le mix électrique français d'ici à 2035. Il fait sauter un "verrou" introduit dans la loi en 2015 sous la présidence de François Hollande pour réduire la part du nucléaire, que l'exécutif souhaite désormais relancer.

"Il est temps de ne pas avoir le nucléaire honteux", a fait valoir la députée Maud Brégeon (Renaissance, majorité présidentielle), rapporteure du texte. Elle a plaidé pour un texte qui "va nous permettre d'atteindre la neutralité carbone" et une meilleure souveraineté énergétique. "La filière nucléaire a besoin de signal fort pour pouvoir être relancée", a-t-elle insisté début mars en commission.

Le gouvernement, qui s'était montré réticent devant le Sénat, a choisi de ne pas s'opposer à la suppression de ces plafonds. "Ce n'est pas une loi programmatique, nous souhaitons qu'il n'y ait ni plancher ni plafond", a expliqué Agnès Pannier-Runacher devant les députés.

Une réforme polémique de la sûreté nucléaire

Un amendement au projet de loi a fait bondir plusieurs députés (de tous bords) car il prévoit une réforme inattendue et polémique de la sûreté nucléaire, en démantelant l'IRSN, la police scientifique du secteur. Le 8 février, le ministère de la Transition énergétique a en effet annoncé la disparition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), et le transfert de ses experts notamment à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), gendarme des centrales. Objectif du gouvernement : "fluidifier les processus d'examen et prise de décision de l'ASN pour répondre au volume croissant d'activités lié à la relance de la filière".

L'IRSN et ses 1.800 ingénieurs sont chargés de l'expertise et la recherche sur la sûreté. L'ASN et ses 500 agents prennent les décisions, nourries des expertises de l'IRSN (par exemple quand un défaut est constaté sur une centrale ou qu'un site doit être autorisé). Avec la fusion des deux, les experts de l'IRSN craignent que leur travail ne soit plus guidé par le seul critère de la sûreté, mais aussi par les préoccupations des exploitants. Ainsi, ils craignent pour l'indépendance, la transparence et de la qualité de l'expertise. L'intersyndicale de l'Institut organise une nouvelle journée de grève ce lundi 13 mars.

À l'IRSN et à l'ASN, les personnels alertent également contre une réorganisation source de déstabilisation, coûteuse en temps et énergie alors que de colossaux dossiers sont déjà à l'instruction (conception des futurs réacteurs, prolongation des anciens...). Les sénateurs ont dit leur colère de ne pas être consultés sur cette disparition de l'IRSN, puisqu'ils ont voté le projet de loi sur l'accélération du nucléaire en janvier, sans l'amendement.