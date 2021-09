Nucléaire : deux emballages de Mox quittent Cherbourg pour le Japon

2h50. Sur le quai des Flamands à Cherbourg, des gyrophares bleus percent la nuit noire. Sous bonne escorte, le convoi arrive : deux emballages, deux gros coffres en métal, très robustes, de cent tonnes chacun, avec à l'intérieur des assemblages de combustible nucléaire Mox. Leur nombre reste secret jusqu'à l'arrivée au Japon prévue pour la deuxième quinzaine de novembre. Les assemblages sont composés de milliers de petites pastilles cylindriques. Elles contiennent un mélange de 92% d'oxyde d'uranium et de 8% d'oxyde de plutonium. Ces pastilles sont contenues dans des tubes d'environ quatre mètres de long.

On est à mi-chemin de ce transport. La première partie commence à l'usine de Melox (à Marcoule, dans le Gard, ndlr). On va ensuite transporter les éléments combustibles jusqu'à la Hague, avant de les mettre dans un caisson maritime agréé par les instances internationales. C'est l'étape de ce jour - Eric Delaunay, directeur général d'Orano NPS

Ce septième transport de Mox prend la direction de la centrale de Takahama, au Japon. Le seul usage de ce transport est de "produire de l'électricité bas-carbone pour la population", précise la communication d'Orano. Ainsi, depuis 1999, les six précédents transports vers le Japon ont permis d'acheminer près de 200 assemblages de Mox, ce qui permet de fournir de l'électricité à 20 millions de personnes pendant un an. Le Japon a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Forteresses flottantes

Au total, concernant le Mox, Orano est en contrat avec neuf électriciens japonais. "Nous avons déjà fourni cinq réacteurs là-bas. Et quatre réacteur au Japon sont utilisateurs de Mox aujourd'hui", explique Régis Faure, porte-parole de l'activité recyclage d'Orano. Ce transport est le fruit d'un accord signé en 2017 et mobilise près de 150 personnes - dont 120 rien que chez Orano - sur un an et demi.

L'avenir pour nous, c'est un carnet de commande pour les dix années à venir, avec plusieurs clients qui vont nous signer des ordres de fabrication. En février 2020, nous avons signé un nouveau contrat avec l'électricien Kensai Electric. En plus des clients japonais, nous livrons aussi 22 réacteurs en France, et un aux Pays-Bas. Pour le plan de charge de Melox, c'est suffisant. Nous soutenons aussi le Japon dans la construction de sa propre usine de fabrication de Mox - Régis Faure, porte-parole de l'activité recyclage d'Orano

Les emballages sont censés résister à une chute de neuf mètres, à un feu d'hydrocarbures de plus de 800 degrés pendant trente minutes ou encore à une immersion jusqu'à 200 mètres. Par ailleurs, ces emballages sont convoyés dans de véritables "forteresses" flottantes : le Pacific Egret et le Pacific Heron. "Les deux navires sont de la plus haute classification des Nations unies. Ils ont été conçus spécifiquement pour ce genre de missions. Ils sont capables d'être manœuvrables, y compris si les cales sont remplies d'eau. Ils disposent d'une double coque, d'un double gouvernail, et d'équipes armées à bord pour assurer la sécurité", explique Eric Delaunay.

Mardi soir, à l'appel de plusieurs associations antinucléaires comme Greenpeace ou le Crilan, une vingtaine de manifestants s'est rassemblée au rond-point de la Pyrotechnie de Tourlaville pour dénoncer ce "transport à haut risque".