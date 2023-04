Nucléaire : la Commission nationale du débat public fait le bilan

La relance du nucléaire de nouveau sur la table avec le bilan de la Commission nationale du débat public (CNDP) dévoilé mercredi 26 avril. Le débat public sur la relance du nucléaire et la construction de six EPR, les premiers à Penly (Seine-Maritime) s'est tenu du 27 octobre au 27 février. Après quatre mois d'échanges, plus de 70 événements partout en France, interventions d'experts, interrogations de Français, 4.000 contributions en ligne, des questions ont émergé.

Mieux définir les besoins en énergie, plus de transparence sur le nucléaire, les emplois nécessaires pour créer des EPR comme à Penly, les impacts sur l'environnement, quid de la sureté et de la sécurité, une trentaine de questions ressortent de ce débat public pourtant semé d'embûches.

Le vote du Sénat en janvier du projet de loi d'accélération des projets nucléaires a rompu un équilibre déjà fragile. Certaines ONG ont claqué la porte estimant que les dés étaient pipés. Plusieurs rencontres à Lille, à Tour ou encore à Rouen ont dû être annulées.

Issue incertaine

EDF a désormais trois mois pour répondre, l'État n'est pas tenu de prendre en compte les recommandations. Les élus ont pourtant une "responsabilité politique", insiste Illaria Casillo, présidente par intérim de la CNDP. "Nous avons prouvé que tenir un débat public sur le nucléaire dans une période de tension sociale et sur un sujet très conflictuel, est possible", ajoute-t-elle. "C'est maintenant aux décideurs de faire que ce débat serve à quelque chose."

Réponse lors des débats autour de la loi de programmation Energie-Climat. La loi doit être publiée avant le 1er juillet 2023.