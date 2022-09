Nucléaire : pourquoi l'ANS ne garantit pas un redémarrage des réacteurs du Grand Est d'ici l'hiver

Contrairement aux annonces d'EDF, l'Autorité de Sûreté Nucléaire n'avance pas de date pour la reprise des réacteurs de centrales nucléaires à l'arrêt dans le Grand Est. Les contrôles de corrosion sur des systèmes de sécurité ne sont pas terminés. Les centrales de Chooz et Cattenom sont concernées.

Alors que la France se prépare à la sobriété énergétique pour l'hiver à venir, la reprise des réacteurs arrêtés dans les centrales nucléaires à l'automne, annoncée par EDF est loin d'être assurée. Dans le Grand Est, 4 réacteurs sont concernés, deux à Chooz dans la Marne, et deux à Cattenom en Moselle. La faute à la corrosion sous contrainte. L'ASN, l'autorité de sureté nucléaire du Grand Est a débuté des inspections. Elle n'a pas terminé les contrôles et analyses nécessaire, et ne peut donc se prononcer sur une date de reprise.

La corrosion sous contrainte

C'est le sujet qui préoccupe EDF depuis octobre 2021 : celui de la corrosion sous contrainte. Des traces de corrosion ont été détectées sur des systèmes de sécurité de la centrale de Civaux. En conséquence, toutes les centrales ont fait ou feront l'objet de contrôles de la part d'EDF. Dans le Grand Est, 4 inspections ont déjà été engagées depuis mars 2022. Des traces de corrosion ont ainsi été détectées sur les centrales de Chooz B et de Cattenom, qui sont actuellement à l'arrêt.

EDF avait ainsi annoncé des prolongations d'arrêts pour Cattenom 1 (dont la reprise est prévue le 1er novembre), Cattenom 3 (11 décembre) et Cattenom 4 (14 novembre). Actuellement, 29 réacteurs sur les 56 en activité sont arrêtés pour maintenance en France

Travaux et analyses en cours

Pour les deux réacteurs de la centrale de Chooz, des travaux conséquents sont en cours suite à ce contrôle de corrosion sous contrainte. Pour la centrale de Cattenom, les contrôles par ultrasons sont en cours sur le réacteur numéro 1. D'autres sont programmés pour 2023 pour le réacteur numéro 2. Enfin une découpe de tuyauterie pour expertise et contrôle par ultrasons est en cours sur le réacteur numéro 3. Aucune trace de corrosion n'a été relevé sur le réacteur numéro 4.

Pour l'ASN, ces analyses et contrôles sont pertinents. En revanche, elle ne préconise pas de redémarrage sans avoir les retours définitifs d'analyse. Il n'y a donc aucune garantie pour l'instant, d'un redémarrage des tranches d'ici l'hiver.

Ces traces de corrosion n'ont pas été relevées sur la centrale nucléaire de Fessenheim, qui elle est définitivement arrêtée.

Un niveau de sûreté globalement satisfaisant

Dans le Grand Est, l'ASN a procédé à 186 inspections en 2021. Elle a recensé 17 évènements significatifs de niveau 1 (dont 16 sur les installations nucléaires). Un évènement significatif a été classé niveau 2 : il concerne la contamination radiologique d'un ancien bâtiment de l'hôpital civil de Strasbourg.

L'ASN considère que le niveau de sûreté est globalement satisfaisant sur les sites du Grand Est.