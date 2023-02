Nucléaire : "Rien ne peut être décidé tant que la loi n'est pas modifiée", selon Chantal Jouanno

Clap de fin après quatre mois de discussions : le débat public sur le projet d'EPR 2 à la centrale nucléaire de Penly, près de Dieppe, se termine ce lundi soir. L'EPR 2, c'est le réacteur nucléaire nouvelle génération. Si le projet est validé, les travaux pourraient commencer en 2024, la construction des réacteurs fin 2027/début 2028 pour une mise en service en 2035. A Penly, on compterait donc 4 réacteurs contre 2 aujourd'hui. "Rien ne peut être décidé tant que la loi n'est pas modifiée", selon Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale du débat public, invitée de France Bleu Normandie ce lundi.

ⓘ Publicité

"La balle est dans le camp du Parlement, dans le camp des députés et des sénateurs, qui doit voter une loi avant la fin de l'année 2023 pour autoriser ou pas ces réacteurs, ces nouveaux réacteurs nucléaires. Donc le but du débat, c'est bien d'éclairer les parlementaires dans le vote de leur loi", réagit-elle*.* Plusieurs réunions ont été annulées, dont celle du 27 février à Rouen. "Le fait que la loi sur l'accélération des procédures nucléaires a été votée au Sénat, plus cette réunion du conseil du nucléaire, a cristallisé des tensions. Ca montre qu'on a une tension autour de ces sujets."

"Plusieurs alternatives sont possibles : il y a d'autres scénarios, par exemple, le 100% renouvelable, un autre qui est de sortir du renouvelable. Maintenant, ce n'est pas à nous de décider, c'est aux décideurs, c'est à-dire au gouvernement et au Parlement, de décider. En tout cas, en terme de participation, on a eu à mi-parcours plus de 2 600 contributions, ce qui est énorme, parce qu'on demande aux personnes d'argumenter, de dire pourquoi ils seraient pour ou contre."

loading