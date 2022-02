Nuisances sonores de la LGV Paris-Rennes : un dossier au point mort dénonce les riverains en Mayenne

Comment réduire les nuisances sonores de la Ligne à Grande Vitesse entre Paris et Rennes ? Une question posée depuis sa mise en service en 2017. En Mayenne, 300 personnes dans 24 communes sont impactées par des nuisances dues à la LGV explique le CRI 53, un collectif de riverains. En 2019, la ministre des Transports de l'époque, Élisabeth Borne, annonçait un dédommagement de onze millions d'euros pour les riverains mayennais, sarthois et de l'Ille-et-Vilaine. Mais depuis bientôt trois ans, rien n'a avancé dénonce la présidente du CRI 53, Marie-Françoise Saudubrey.

"À notre connaissance, il n'y a eu aucun centime de débloqué. Et si l'État peut ne dépenser qu'un ou deux millions d'euros, ça leur ira très bien. Aujourd'hui, aucun travail n'est envisagé. Rien n'est fait. En plus, la pandémie n'a pas arrangé les choses. Les réunions se sont espacées, donc maintenant on va accélérer les procédures judiciaires", explique la présidente. La dernière réunion de suivi remonte à mai 2021 avec la préfecture de la Mayenne. Cette dernière, représentante de l'État, a proposé le prolongement d'une protection anti-bruit à Argentré. "Ce n'est pas suffisant", lâche Paul Lambert le maire de La Cropte, qui habite à 400 mètres des rails. "Nous sommes des oubliés (...) C'est se moquer des riverains", estime l'élu.

Vers un rachat de propriétés ?

L'État pourrait racheter des maisons très proches de la ligne à ses propriétaires selon le CRI 53. Sauf que cette opération, annoncée en mai l'année dernière, est très opaque, d'après sa présidente. "On ne sait pas qui est concerné. La seule chose qu'on sait, c'est que _les propositions de rachat se feront sur le prix des domaines, qui sont quand même en général bien en deçà de la valeur de la maison_. Pour un bien qui coûte en réalité 150.000 euros, il proposera 100.000 certainement", déclare Marie-Françoise Saudubrey.

En juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a nommé un expert en nuisances sonores. Ce dernier s'est déplacé dans les maisons mayennaises sur le tracé pour constater les préjudices. Il a rendu ses conclusions au tribunal. Le Collectif pour la Représentation des Intérêts des riverains attend désormais un retour.