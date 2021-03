Nuit de la chouette : découvrez les animations proposées dès samedi en Ile-de-France

Le mois de mars, c'est le mois de la chouette pour la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Samedi 6 mars 2021, elle célèbre la 14e édition de la Nuit de la Chouette.

Cet événement est organisé tous les deux ans depuis plus de 25 ans. Il permet de mieux connaître les chouettes, les hiboux et de nombreux autres animaux nocturnes.

Des sorties nocturnes gratuites et ouvertes à tous et diverses animations sont organisées samedi 6 mars mais aussi à d'autres dates en Ile-de-France.

Chevêche d’Athéna - Fabrice Cahez

Les animations proposées en Ile-de-France

Seine-et-Marne

A Gouaix, une sortie nocturne est organisée le samedi 6 mars 2021 de 19h00 à 22h00. Cette sortie est ouverte à tous dès 6 ans. L'association AGRENABA propose de partir sur les traces des chouettes et des hiboux.

Il faut s'inscrire par téléphone (0164000623) ou par mail : labassee@espaces-naturels.fr

A Saint Rémy de la Vanne une sortie nocturne est prévue le samedi 6 mars 2021 de 19h00 à 21h00. Le club nature "Poulekoipa" propose d'écouter et d'observer des chouettes hulottes. Cette sortie est tout public à partir de 6 ans.

Il faut réserver par téléphone (0630771796) ou par mail : leruisseauducouru@gmail.com

Effraie des clochers - Christian Aussaguel

Val-d'Oise

A Théméricourt, le dimanche 7 mars 2021, une conférence en ligne sur les rapaces nocturnes est organisée. Cette conférence sera animée par Séverine Martin et Stéphanie Longa, techniciennes au Parc naturel régional du Vexin. Elles dévoileront les secrets des rapaces nocturnes en particulier les cinq espèces présentes dans le Parc naturel régional du Vexin français.

Il faut se connecter à 15h00. La conférence dure une heure et demi. On peut la suivre à partir de 6 ans. Le lien pour participer : [https://zoom\.us/j/95704625463?pwd=MTVKTFA1aFZQS2tBQWZnQS80N0hRQT09]

Le parc naturel propose aussi des contes en ligne pour le jeune public chaque semaine de mars. Marie Nicole, animatrice au Parc, vous entraîne à la découverte des oiseaux nocturnes à travers des contes et légendes : "Le hibou et le jardinier", "La chouette et le corbeau, légende Ia nuit", "Une chouette, conte des Frères Grimm" Rendez-vous sur la page Facebook du Parc.

Chouette de Tengmalm - Christophe Sidamon-Pesson

Yvelines

A Limay le samedi 13 mars 2021, la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay propose une sortie nocturne de 21h00 à 23h00 ouverte à tous. Elle organise une déambulation de nuit à la recherche des hiboux et des chouettes de la réserve.

Il faut s'inscrire par téléphone (0647192828) ou par mail : reservenaturelle@ville-limay.fr. Pensez à indiquer le nom, prénom et âge de chaque participant ainsi que votre téléphone et votre mail.

Aux Bréviaires, le samedi 20 mars 2021, de 20h30 à minuit, la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines propose une balade à la découverte des rapaces nocturnes autour des étangs de Hollande. Un animateur racontera leurs vies.

Vous pourrez aussi observer le ciel. On vous proposera de regarder la lune et autres objets célestes avec une lunette astronomique. Il est conseillé de porter des vêtements chauds et une lampe position nuit (couleur rouge). C'est ouvert à tous et accessible aux personnes en situation de handicap.

Il faut réserver par téléphone (0130164440) et (0612610237) ou par mail : reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr.