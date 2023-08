Nuit des étoiles : où les observer au mieux en Dordogne 

C'est un rendez-vous incontournable pour les fans d'astronomie. Une pluie d'étoiles filantes des Perséides, qui a débuté le 17 juillet, va connaitre son apogée ce week-end. En Dordogne, six animations seront organisées gratuitement pour observer ces poussières célestes.

L'Observatoire du Haut-Périgord à Nantheuil

Depuis 1991, le club d'astronomie Regulus de Thiviers n'a loupé aucune Nuits des Etoiles. À l'occasion de cette 33ᵉ édition, l'association donne rendez-vous dès 21h devant la mairie de Thiviers pour se diriger ensuite à l'Observatoire du Haut Périgord. Il est aussi possible de se rendre directement au 169 chemin de l'Observatoire. Le documentaire "Poussière Célestes" réalisé par les bénévoles sera diffusé sur écran géant à 22h. L'observation avec les télescopes du club débutera un peu plus tard. Au programme : Tour du ciel d'été avec des étoiles filantes, les planètes Saturne et Jupiter ainsi qu'une multitude de constellations. Il sera aussi possible d'observer l'essaim de poussières avec le grand télescope de l'Observatoire.

Informations supplémentaires au 06 86 60 15 84 et sur le site de l'Association Française d'Astronomie

La Rampinsolle à Coulounieix-Chamiers

À quelques minutes de Périgueux, la section astronomie du Flep (Foyer laïque d’éducation populaire et de jeunes, associé à la Ligue de l’enseignement) organise deux soirées d'observation vendredi et samedi soir à partir de 21h30. Le lieu de rassemblement est l'observatoire de La Rampinsolle à Coulounieix-Chamiers. Les bénévoles de l'association guideront les curieux d'astronomie avec des télescopes disposés sur place. Une buvette sera également disponible pour ceux qui, entre deux étoiles filantes, auront une petite soif.

Informations supplémentaires au 05 53 46 75 20 et sur le site de l'Association Française d'Astronomie

L'Observatoire de Parcoul-Chenaud

Le village de Chenaud, deux étoiles sur cinq au classement "Villes et Villages étoilés", organise une soirée observation samedi soir entre 20h et 2h au niveau de l'esplanade Georges-Brassens. Une soirée rendue possible grâce au club d'astronomie La Voie lactée qui sera rejoint dimanche soir par le club Regulus de Thiviers.

Informations supplémentaires au 06 80 24 55 53 et sur le site de l'Association Française d'Astronomie

Le stade de football de Ségonzac

Ambiance sportive pour cette soirée étoilée où l'office de tourisme de Ribérac met à disposition le stade de football pour scruter le ciel avec des télescopes de l'association La Voie lactée ce vendredi entre 22h à 2h. Un événement spécial sera organisé autour des télescopes Unistellar : ils peuvent être pilotés depuis un smartphone. Des diaporamas ainsi qu'une description du ciel nocturne seront également présents sur la pelouse.

Informations supplémentaires au 05 53 90 03 10 et sur le site de l'Association Française d'Astronomie

La ferme du Parcot à Echourgnac

Les bénévoles de La Voie lactée seront aussi présents samedi entre 22h et 2h à Echourgnac. Cette soirée spéciale dans la ferme du Parcot est organisée par l'association La Double en Périgord. Les personnes présentes pourront observer les étoiles avec des télescopes Unistellar.

Informations supplémentaires au 06 80 24 55 53

Le champ de Pringonrieux

Si vous préferez examiner les étoiles dans l'herbe, le club Les Pléiades a prévu un évenement vendredi de 21h à 1h dans un champ à Cantemerle du côté de Peymilou sur la route de La Force. Plusieurs télescopes seront sur place.

Informations supplémentaires au 06 63 32 46 89