Nuit des étoiles : où observer le ciel en Berry ce week-end ?

La 30ème édition de la Nuit des étoiles a lieu ce week-end des 6, 7 et 8 août. À cette occasion, et malgré le ciel nuageux annoncés, plusieurs événements sont organisés dans l'Indre et dans le Cher. Demandez le programme !

Les yeux rivés vers le ciel ce week-end ! C'est la 30ème édition de la Nuit des étoiles. À cette occasion, des évènements sont organisés un peu partout en France. En Berry, on annonce un ciel nuageux. Mais cela n'empêchera pas les passionnés d'astronomie de profiter de ces soirées d'été pour observer le ciel.

Au Pôle des étoiles de Nançay (Cher)

Au Pôle des étoiles de Nançay, de nombreuses animations sont organisées. Vendredi 6 août, la soirée sera dédiée aux enfants. "Il y aura plusieurs activités en intérieur, notamment un atelier créatif où les enfants pourront fabriquer et repartir avec leur mobile étoilé, explique Laura Selliez, la responsable du site. Ils pourront assister à un conte étoilé. Les expositions seront ouvertes toute la soirée".

Il y aura évidemment des observations des étoiles, des planètes et des constellations. "Si jamais la météo ne joue pas le jeu et que le ciel est couvert, on fera cette partie dans le planétarium, en intérieur, poursuit Laura Selliez. L'avantage du planétarium, c'est qu'on pourra faire un ciel dégagé en intérieur. On proposera dons dans tous les cas de la lecture du ciel et on espère que cela pourra se faire en extérieur. La météo semble mitigée, mais on aura des passages sans nuages".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce vendredi, une conférence sur le thème de Mars sera également organisée, entre 18h et 19h30. Le samedi 7 août, la soirée du Pôle des étoiles de Nançay sera ouverte à tous, avec des animations et des observations du ciel également prévues.

Tout le programme est à retrouver sur le site internet du Pôle des étoiles. Pour participer à ces deux soirées, la réservation est obligatoire et il faudra présenter un pass sanitaire à partir de 17 ans.

À l'observatoire de Jeu-les-Bois (Indre)

Si vous habitez dans l'Indre, il y aura également des choses à faire ce week-end pour les passionnés d'astronomie ! Comme chaque année (mis à part l'an dernier, à cause du Covid), l'Association astronomique de l'Indre ouvre les portes de son observatoire à Jeu-les-Bois vendredi et samedi soir. En 2018 et 2019, l'événement a rassemblé plus de 500 personnes.

À partir de 22h, vous pourrez donc vous y rendre et profiter des installations pour apprendre à décrypter le ciel, accompagnés par les membres de l'association. "Nous ouvrons l'observatoire avec le télescope T400, de 400 millimètres de diamètre et nous allons installer des instruments sur le terrain pour que les gens puissent observer les étoiles, les planètes, explique Daniel Lachaud, le fondateur de l'association. Il faut venir voir absolument les anneaux de Saturne et la planète Jupiter !".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Là aussi, il faudra présenter un pass sanitaire pour pouvoir participer à ces soirées (à partir de 12 ans). Toutes les infos sur l'événement sont à retrouver sur le site internet de l'association.