Pollution numérique : comment l'agglomération de La Rochelle veut réduire son empreinte carbone

680 tonnes de CO2. C'est l'empreinte carbone de l'ensemble des équipements informatiques et numériques de la communauté d'agglomération de La Rochelle ; soit, à titre d'exemple, l'empreinte carbone annuelle de 70 Rochelais. Cette donnée provient du bilan mené au sein de la Ville et de la Communauté d'agglomération (28 communes), dévoilé mercredi 23 février.

Ce bilan a permis d'identifier les secteurs qui pèsent le plus sur l'empreinte carbone numérique de la Communauté. Résultat : plus de la moitié (54 %) provient de la fabrication du matériel informatique (ordinateurs, tablettes, téléphones, imprimantes, écrans) ; le reste (46 %) provient des usages : électricité des équipements, abonnements internet, téléphonie fixe et mobile, etc. Des données qui permettent d'affiner la stratégie de réduction de cette pollution dans le cadre du projet Territoire zéro carbone d'ici à 2040.

"Ça nous amène à avoir une politique d'achat davantage tournée vers des labellisations, notamment sur la fabrication même des ordinateurs, mais aussi la possibilité de davantage _réparer les équipements, pour une durée de vie plus longue derrière_", explique Marie Nédellec, adjointe au maire de La Rochelle et conseillère déléguée au Numérique pour la ville et la communauté d'agglomération.

Avec 3 400 écrans pour 2 500 bases d'ordinateurs, un effort de réduction s'impose. "Il faut mesurer que nos écrans dans la collectivité ont une empreinte très forte sur notre bilan carbone, tout ça aussi va devoir être travaillé, en conservant le bien-être et la qualité de travail de nos agents tout en sensibilisant au fait que même si un écran est rarement utilisé et allumé, son empreinte pèse tout autant. Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2040, c'est ce type d'action qui va nous permettre d'atteindre cet objectif", poursuit Marie Nédellec.

Allier écologie et lutte contre l'exclusion numérique

Le bilan mené a également permis de mettre en lumière que 38 % de l'empreinte carbone de la Ville et de la Communauté provient du parc informatique des écoles de La Rochelle. "C'est un poids relativement important et ça nous amène à nous interroger non pas sur une réduction du parc informatique des écoles, mais de travailler à la réduction de leur empreinte carbone, en rallongeant les durées de vie de certains matériels et en facilitant le réemploi", avance l'élue.

Derrière ce terme de "réemploi", c'est une stratégie alliant l'enjeu écologique à la solidarité qui se dessine. "Quand un outil devient obsolète pour nos services, il peut être réparé puis remis en service pour des personnes en situation de fragilité numérique parce qu'elles n'ont pas d'équipement", éclaire Marie Nédellec. Concrètement, la Ville et la Communauté sont en lien avec des partenaires tels que la Fondation Agir Contre l'Exclusion (Face), représentée en Charente-Maritime par Christian Darré.

Une action à la fois vertueuse au niveau écologique et solidaire - Christian Darré

Avec le programme Mon ordi est une chance, porté par la Face, "on récupère des ordinateurs d'entreprises, de collectivités, que nous réparons et mettons à disposition des centres sociaux qui eux se chargent de les faire parvenir à des familles exclues du numérique. On fait coup double, _une action à la fois vertueuse au niveau écologique et solidaire_", se félicite Christian Darré. "On leur remet le poste et on les accompagne dans l'autonomie numérique", complète Rodolphe Braud, coordinateur de la Fédération des Centres Sociaux de Charente-Maritime. Et Marie Nédellec d'assurer : "L'enjeu environnemental est important, et on doit le faire en faisant attention que personne ne reste sur le bas-côté."