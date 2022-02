Obernai : des cigognes sont déjà revenues dans un nid du centre ville

Le mystère des cigognes d'Obernai dans le Bas-Rhin, en Alsace. Depuis quelques semaines, un couple de cigognes a réinvesti le nid situé sur le toit du restaurant la Halle aux blés, sur la place du marché en plein centre ville. Jusque là rien d'étonnant...

Sauf que nous sommes en plein hiver. Bien trop tôt pour un retour de migrations. D'habitude, le couple de cigogne ne revient à Obernai qu'en février, mars ou avril de sa migration en Espagne ou au Maroc. Depuis quelques jours, un couple est donc réapparu sur la halle aux blés confirme Bernard Fisher, le maire d'Obernai.

"On a eu la divine surprise de voir les cigognes qui revenaient sur le nid construit avec la ville d'Obernai. Parfois on les voit un peu moins car elles sont couchées ou en chasse, mais l'an dernier on avait eu des petits" raconte l'élu.

L'une des cigognes dans son nid - Mairie d'Obernai

Sauf que la ligue de protection des oiseaux est formelle. Il est trop tôt pour qu'un couple revienne de migration. Alors des cigognes sédentaires alsaciennes ont-elles squatté les lieux ? Peut-être explique Daniel Irion, le propriétaire du restaurant la Halle aux blés. "On ne le sait pas encore. Mais on va regarder les caméras pour être sûr que c'est bien le couple qui a investi cet endroit depuis 5 ou 6 ans à peu près" dit-il.

Le patron du restaurant va maintenant observer les images de la caméra placée sur son toit. Si un nouveau couple de cigognes occupait le nid, il risque de se faire chasser au retour des propriétaires légitimes. Une chose est sûre en tout cas : depuis quelques années, les cigognes d'Obernai ont tendance à revenir de migration de plus en plus tôt. C'était encore le mois d'avril il y a 3 ans. Elles sont arrivées l'an dernier, dès le mois de février.