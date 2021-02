Obernai : un couple de hiboux grands-ducs s'est installé sur le beffroi

"Houuuuuu-houuuuuuuuu". En imitant son hululement au téléphone, Bernard Fischer, le maire d'Obernai est encore sous le charme du hibou grand-duc qui a élu domicile à deux pas de la mairie, et qu'il a entendu à deux reprises. "C'était vers 19h30", raconte l'élu, "j'avais ouvert les fenêtres pour aérer après une réunion à la mairie, c'est assez harmonieux, ça n'a pas de connotation lugubre, par contre dans le silence absolu du cœur d'Obernai, ça fait une drôle d'impression".

Un super prédateur

Pour la LPO Alsace, la Ligue de Protection des Oiseaux, ce retour du grand duc en ville est une excellente nouvelle et la preuve que la campagne de réintroduction fonctionne bien, explique Sébastien Didier, coordinateur du pôle conservation à la LPO Alsace. Une cinquantaine de ces rapaces ont été recensés dans la région, principalement dans les massifs montagneux. Le grand duc, victime de son image maléfique et classé comme nuisible, avait été éradiqué à coups de fusil dans les années 1930.

Placé au sommet de la chaîne alimentaire, ce rapace d'une envergure d'un mètre quatre vingt, chasse notamment les pigeons, les corbeaux et les rats. A Obernai, le couple est en période de reproduction, avec un peu de chance des petits grand-duc pourraient voir le jour d’ici l’été, la mairie d’Obernai et la LPO se sont entendues pour limiter les travaux et la présence humaine autour du beffroi.