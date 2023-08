Objectif - 30 % de déchets grâce à un défi zéro gaspi en Mayenne

La deuxième édition du défi zéro gaspi de l'association Synergies 53 se déroulera de septembre 2023 à janvier 2024. Une centaine de foyers volontaires est recherchée, les participants doivent être des habitants de Laval Agglo. Le challenge se déroule en deux temps, d'abord il faut mesurer sa production de déchets puis mettre en place des actions pour les réduire.

ⓘ Publicité

Au printemps 2022, Thomas Deparis avait relevé le défi lors de la première édition et ce Lavallois continue de réduire ses déchets en utilisant notamment un lombricomposteur. Des vers de terre lui permettent d'avoir du très bon fertilisant à partir de ses déchets.

***"*On ne peut pas forcément tout mettre dedans, explique le jeune homme qui a participé à l'expérience avec sa compagne, on ne peut pas mettre les restes de nos plats, certains déchets comme les pelures d'agrumes, d'oignons et autres. Mais on a une grosse quantité de déchets organiques produits et on n'arrive pas à le saturer. Il digère très vite tout ce qu'on peut lui apporter."

Si vous voulez aussi vous lancer dans le défi zéro gaspi, édition Réveillons, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 9 septembre.