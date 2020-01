Objectif : zéro déchet !

Le Mans, France

En 2018, un habitant du Pays du Mans a produit, en moyenne, 485 kilos de déchets. Or les collectivités sont incitées par l'Etat à aider la population à baisser les quantités de produits qu'elle jette à la poubelle. " L'objectif au niveau national est de réduire les déchets de 10% entre 2010 et 2020. Pour y arriver, nous devons encore baisser de 34 kilos le nombre de déchets produits par habitant". Plusieurs opérations sont mises en place comme le défi famille zéro déchet que pilote Annabelle Clairay, chargée de mission économie circulaire au pays du Mans. " 80 familles participent au défi pendant six mois. Au début , pendant deux semaines et demi, on va leur proposer de peser leurs déchets sans rien changer. Et puis à partir du début du mois de février, on va leur proposer un panel d'actions, d'ateliers et des réunions d'informations pour réduire la taille de leurs poubelles. Lors de la première édition en 2016, les familles avaient réduit leur production de déchets de 27% en moyenne.

Un habitant du Pays du Mans produit en moyenne 485 kilos de déchets par an Copier

Des gestes simples du quotidien

Et pas besoin d'être un expert pour réduire ses déchets, il y a des gestes simples à appliquer. " Par exemple, favoriser le compostage en recyclant, les épluchures des légumes, le marre à café... cela permet de réduire d'un tiers ses ordures ménagères et en plus cela fait de l'engrais naturel pour votre jardin ou vos plantes. Mettre un autocollant "Stop Pub" sur sa boite aux lettres, c'est 30 kilos de moins en moyenne par foyer et par an. Arrêter de boire de l'eau en bouteille et préférer l'eau du robinet. Là on économise environ 12 kilos de déchets par an". Des solutions assez simples que tout le monde peut appliquer avec un peu de discipline et de motivation.

On peut facilement réduire ses déchets grâce à quelques gestes simples du quotidien Copier

Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas

Mais la meilleure façon de réduire ses déchets, c'est de moins en produire et cela se joue en amont, dès l'acte d'achat. " On peut préférer par exemple les produits en vrac. Et puis on peut acheter sa baguette chez le boulanger, sa viande chez le boucher en la transportant dans un sac en tissu ou un récipient... ce qui évite la production d'emballages".