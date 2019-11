Objectif zéro déchet plastique à la mer en Occitanie

Une semaine pour la mer en Occitanie. Une centaine de manifestations sont programmées jusqu'au samedi 7 décembre : des conférences, des visites sur le littoral... Une semaine de prise de conscience pour lutter contre la "plastification" et plus généralement la pollution des océans.

Le Grau-du-Roi, France

La "semaine de la mer", c'est plus d'une centaine de manifestations à travers toute la région Occitanie. Du Grau-du-Roi à Cerbère, la mer c'est 215 kilomètres de côtes, 66 ports de plaisance, des ports de commerce et une flottille de pêche. Une semaine d'animations de tous types : conférences scientifiques, exposition de photos, promenade-découverte du littoral ou encore des visites d'installations professionnelles : mas conchylicoles ou criée.

Une semaine de manifestations pour la mer, pour faire prendre conscience de son état de pollution actuelle et des nouveaux comportements à adopter pour arriver au zéro déchet rejeté à la mer.

Au Grau du Roi, des lycéens et des collégiens ont rencontré des scientifiques de l'expédition 7ème continent

Au Grau-du-Roi, la ville dit s'engager dans un tourisme durable. Elle accompagne les professionnels pour ne plus distribuer sacs, pailles, gobelets, couverts et autres contenants en plastique, tous à usage unique. Même chose pour les ballons de plage et les jouets volants éphémères. Un volet "zéro plastique" sera inclus dans les cahiers des charges des manifestations. La ville veut aussi favoriser la démarche "Ici, on remplit vos gourdes".

Elle est aussi en lien avec l'Institut marin du Seaquarium qui, depuis deux ans, pilote le projet ReSeaClons. Un projet pour encourager la collecte, le recyclage puis la réutilisation des déchets plastiques récupérés en mer ou sur le littoral.